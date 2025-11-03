Liga dos Campeões - Pela 4ª rodada da fase de liga jogam nesta terça, às 14h45min, Napoli x Frankfurt e Slavia Praha x Arsenal. Já às 17h temos os seguintes confrontos: Atlético de Madrid x USG (BEL), Bodø/Glimt (NOR) x Monaco, Juventus x Sporting, Liverpool x Real Madrid, Olympiacos x PSV, Tottenham x Copenhague e PSG x Bayern de Munique.
Futebol Internacional - Durante o jogo entre Burton Albion e St. Albans pela Copa da Inglaterra no último sábado (02), o mascote da equipe visitante precisou ser retirado do campo devido ao alto nível de embriaguez. E esta não foi a única vergonha que o time da sétima divisão inglesa passou, o Burton Albion goleou o St. Albans por 6 a 0.
River Plate - Stefano Di Carlo, de 36 anos, assumiu a presidência do River Plate nesta segunda-feira, às 18 horas. Secretário geral, apoiado por Jorge Brito, que deixou o cargo, ele recebeu quase 62% dos 25.890 votos.
Williams - A equipe britânica mudou de nome e se chamará Williams F1 Team a partir da próxima temporada. A mudança acompanha as novas regras de chassis e unidades de potência e marca um novo capítulo na recuperação da escuderia. Além disso, a equipe alterou o logotipo, substituindo o antigo "W" por uma versão moderna do clássico "W" para a frente.
Fórmula 1 (2) - O GP de São Paulo anunciou as datas da pré-venda para a edição de 2026, mais uma vez no Autódromo de Interlagos. A etapa, que está programada para os dias 6, 7 e 8 de novembro do ano que vem, iniciará suas pré-vendas na segunda-feira, para clientes Porto Bank, e quinta-feira, para clientes Amex (American Express).
Tênis - João Fonseca foi oficializado como 24º do mundo e alcançou o melhor ranking da carreira. O carioca de 19 anos subiu quatro posições na atualização da lista de melhores do mundo. O jovem só fica atrás de Gustavo Kuerten, que virou número 1 no fim de 2000, e Thomaz Bellucci, que em julho de 2010 foi o 21º da ATP, entre os brasileiros na história.
MMA - No último sábado (01), o duelo entre Isaac Dulgarian e Yair Del Valle chamou a atenção por conta de mudanças consideradas suspeitas nas linhas de apostas nas horas que antecederam o embate. Em meio à polêmica, o peso-pena (66 kg) americano, que saiu derrotado do confronto, foi demitido do plantel de atletas um dia após o evento. Por conta da movimentação considerada suspeita, algumas casas de apostas optaram por reembolsar seus clientes que haviam feito apostas no confronto.
