Libertadores - Pela partida de volta da semifinal, nesta quarta, às 21h30min, têm Racing x Flamengo, no estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na Argentina. Os cariocas chegam com a vantagem do empate depois de vencer o primeiro confronto no Rio de Janeiro. Brasileirão - Em jogo atrasado da 12ª rodada, às 19h, tem Fluminense x Ceará. Seleção feminina - Nesta terça, pelo segundo e último jogo da penúltima data Fifa do ano, as brasileiras venceram a Itália por 1 a 0, com gol de Luany. Com a vitória, o Brasil chegou a uma sequência de oito jogos invictos, com seis vitórias e dois empates. Sport - O clube anunciou a saída do técnico Daniel Paulista. Lanterna do Brasileirão e com remotas chances de permanência na Série A, o Leão da Ilha do Retiro irá para o quarto técnico diferente no torneio. Ao todo já foram 21 trocas de comando técnico na competição. Corinthians - O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) negou o recurso do ex-presidente do clube, Augusto Melo, para a anulação do impechment. O dirigente alegava que o presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, teria conduzido o processo de forma imparcial. A Corte rejeitou os argumentos e reafirmou que o Poder Judiciário não pode interferir no mérito de decisões internas de associações privadas. Atlético-MG - O clube anunciou que vai deixar a Libra e retornar à Liga Forte União. A direção divulgou um comunicado afirmando que vai negociar parte dos direitos econômicos relacionados ao Campeonato Brasileiro, respeitando os contratos vigentes. Endrick - O clube que desejar contar com o jogador na próxima temporada terá que desembolsar € 4,5 milhões (R$ 28,1 milhões). A informação é do jornal espanhol As. O valor é composto por parte do custo pela contratação do atacante e também seu salário no intervalo de seis meses. Tênis - João Fonseca voltou à quadra com vitória no Masters 1.000 de Paris, na manhã desta terça. Menos de 48 horas depois de erguer o troféu do ATP 500 da Basileia, o tenista de 19 anos arrancou uma virada diante do canadense Denis Shapovalov, 24º do ranking da ATP - por 2 sets a 1 (5/7, 6/4 e 6/3). Fonseca volta às quadras nesta quarta, às 16h30min, para enfrentar o russo Karen Khachanov, pela 2ª rodada da competição.