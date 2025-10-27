Sul-Americana - Às 21h30min, o Atlético-MG enfrenta o Independiente del Valle, em jogo válido pela volta da semifinal da competição, na Arena MRV. As equipes empataram em 1 a 1 na partida de ida, em Quito, com gols de Sornoza e Dudu. Seleção feminina - O Brasil enfrenta a Itália, nesta terça-feira, às 13h15min, no Estádio Ennio Tardini, em Parma. As equipes já se enfrentaram sete vezes no futebol feminino, com a Amarelinha tendo levado a melhor em todos os confrontos. Isso significa que a Azzurra jamais venceu em partidas contra as brasileiras. Flamengo - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) recorreu da decisão que absolveu os réus do incêndio do Ninho do Urubu. Na última terça-feira, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) havia dado sentença favorável a sete pessoas que ainda eram julgadas pelo incêndio que matou 10 jovens da base do Flamengo em 2019. Bragantino - A equipe paulista anunciou a demissão do técnico Fernando Seabra, após a derrota por 3 a 0 para o Vasco, em casa. O treinador havia vencido apenas duas das últimas dez partidas. A principal opção para substituir Seabra é o ex-técnico do Inter, Roger Machado, que é visto com bons olhos pela diretoria do Massa Bruta. Juventus - O técnico Igor Tudor foi demitido, após sete meses no cargo. O croata havia alcançado a marca do oitavo jogo seguido sem vencer e a terceira derrota seguida. A equipe de Turim ocupa a 8ª colocação do Campeonato Italiano, com 12 pontos, seis a menos que o líder Napoli, e hoje estaria fora até dos playoffs da Champions. NBB - As equipes gaúchas Caxias do Sul e União Corinthians jogam, na noite desta terça-feira, suas segundas partidas na competição. A equipe caxiense enfrenta o Franca, no ginásio Pedrocão, às 19h. Já o time de Santa Cruz do Sul encara o Bauru, no ginásio Panela de Pressão, às 19h30min. Taekwondo - Henrique Marques conquistou nesta segunda-feira a medalha de ouro na categoria 80 kg, no Mundial, em Wuxi, na China. O jovem de 21 anos alcançou o topo do mundo após viver um momento de dúvida na carreira. Em 2023, ele descobriu uma arritmia cardíaca, que o obrigou a passar por uma cirurgia e o afastou das competições. É o primeiro título do Brasil no masculino. Tênis - Ocupando o 28º lugar no ranking do ATP, João Fonseca fará sua estreia, às 8h30min desta terça-feira, no Masters 1000 de Paris, na França. O carioca reencontrará o canadense Denis Shapovalov. Eles se enfrentaram na última sexta-feira, pelas quartas do ATP 500 da Basileia, vencido pelo brasileiro por desistência.