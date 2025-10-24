Fluminese x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Em jogo válido pela 30ª rodada, o Inter enfrenta o Fluminense no Maracanã, neste sábado (25), às 17h30min. O Colorado vem de uma derrota para o Bahia na Fonte Nova pelo placar de 1 a 0, mas conta com a volta de Alan Patrick, recuperado de uma lombalgia, e Carbonero, que estava suspenso por tomar o terceiro cartão amarelo. No entanto, não contará com Vitão, que saiu lesionado no jogo de quarta-feira (22), e Bernabei suspenso.
Estando na 14ª posição e a quatro pontos do Z-4, uma derrota para a equipe carioca complicaria ainda mais o Inter na tabela. Precisando fazer 10 pontos em 9 jogos, o técnico Ramón Díaz ainda não conseguiu emplacar uma boa sequência, tendo apenas 2 vitórias em 6 jogos.
Já o tricolor carioca perdeu o clássico para o Vasco na última rodada e ocupa a 7ª colocação na tabela. Por outro lado, o time das Laranjeiras ainda tem os jogos da semifinal de Copa do Brasil para disputar e sonha em conquistar a taça após quase 20 anos. O Flu venceu os três jogos no Maracanã desde a chegada de Zubeldía.
Na temporada, as equipes se enfrentaram três vezes, uma no Brasileirão e duas pelas oitavas Copa do Brasil, com o Flu não perdendo nenhuma até agora - duas vitórias e um empate. Indo mais além, nos últimos 10 jogos, o time gaúcho venceu apenas dois e ainda teve o amargor de ser eliminado nas semifinais da Libertadores, após estar à frente no placar em boa parte do jogo, sofrendo a virada nos minutos finais.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Inter – Ivan; Clayton Sampaio, Mercado e Juninho; Alan Benítez, Bruno Gomes, Thiago Maia, Alan Patrick e Victor Gabriel (Pablo); Carbonero e Rafael Borré. Técnico: Ramón Díaz.
Fluminense - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Hércules e Martinelli; Serna, Lucho Acosta e Canobbio; Germán Cano. Técnico: Luís Zubeldía.
Arbitragem - Raphael Claus (SP), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP). O VAR é Thiago Duarte Peixoto (SP).
SERVIÇO FLUMINENSE X INTER
Local : Maracanã, Rio de Janeiro-RJ;
Transmissão : Amazon Prime Vídeo;
Data e Hora : Sábado (25), às 17h30min.