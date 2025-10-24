Fifa faz homenagem a 10 treinadores, e só um brasileiro aparece na lista

A Fifa fez uma homenagem nas redes sociais a dez técnicos de futebol que já venceram o Mundial de Clubes, e apenas um brasileiro foi lembrado. A postagem no perfil do Mundial de Clubes no Instagram tinha imagens de dez treinadores que já levantaram o troféu do torneio. Zinedine Zidane, campeão pelo Real Madrid em 2016 e 2017, é quem abre o carrossel.

O único brasileiro que aparece entre os dez treinadores é o ex-treinador da seleção e da dupla GreNal, Tite. Ele foi campeão do torneio com o Corinthians em 2012 após vitória épica sobre o Chelsea na decisão. Outros nomes como Abel Braga, campeão pelo Inter em 2006, e Paulo Autuori, treinador do São Paulo no título de 2005, não foram lembrados.

VEJA OS TÉCNICOS QUE APARECEM NAS IMAGENS:

Zinedine Zidane

Títulos: 2016 e 2017 (Real Madrid)

Jurgen Klopp

Título: 2019 (Liverpool)

Pep Guardiola

Títulos: 2009 e 2011 (Barcelona), 2013 (Bayern de Munique) e 2023 (Manchester City)

Carlo Ancelotti

Títulos: 2007 (Milan), 2014, 2022 e 2024 (Real Madrid)

Thomas Tuchel

Título: 2021 (Chelsea)

Luis Enrique

Título: 2015 (Barcelona)

Tite

Título: 2013 (Corinthians)

Alex Ferguson

Título: 2008 (Manchester United)

Santiago Solari

Título: 2018 (Real Madrid)

Rafa Benítez

Título: 2010 (Inter de Milão)