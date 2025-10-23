'Estou enojado', afirma presidente da Fifa sobre caso de racismo contra jovem de 12 anos

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, se manifestou nesta quarta-feira (22), sobre o caso de racismo ocorrido na partida entre a Manthiqueira e o Corinthians pelo Campeonato Paulista do Sub-12. A declaração foi feita por meio do perfil oficial do dirigente nas redes sociais.

"Estou enojado por saber que um jogador de 12 anos da Academia Desportiva Manthiqueira sofreu ofensas racistas de uma torcedora durante uma partida do Campeonato Paulista Sub-12 contra o SC Corinthians Paulista em São Paulo, Brasil", começa Infantino.

Jogos Adaptados para Idosos movimentam Tramandaí em novembro LEIA TAMBÉM:

O dirigente afirmou que as ações cabíveis contra a autora das ofensas já foram tomadas e elogiou a agilidade do árbitro em conter a situação de forma "rápida e decisiva".

"Nós temos uma responsabilidade, especialmente e urgentemente com as futuras gerações, de erradicar o racismo e a discriminação do nosso jogo. Eu continuarei sendo muito direto a esse respeito: o racismo e a discriminação não são apenas erros - são crimes", completa o presidente.

Ele finaliza garantindo que os jogadores, os clubes e a entidade continuarão vigilantes em casos de discriminação em busca de punir os agressores e assegurar que nenhum membro da comunidade seja ferido.

A mãe da vítima também se pronunciou por meio de uma carta publicada nas mídias sociais. No post, ela cobra mais consciência das pessoas e manifesta desejo de processar a agressora.

"Será que em algum momento esses pais pararam para pensar como poderia ser se fosse com os filhos deles? Não podemos nos calar e muito menos banalizar algo tão grave como o crime de injúria racial que está previsto no Código Penal, isso abala a autoestima, gera traumas, uma palavra ofensiva dita na infância pode ecoar por toda vida, influenciando na confiança e desempenho do atleta, dentro e fora de campo", escreveu.