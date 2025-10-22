Libertadores - O Palmeiras viaja até Quito para enfrentar a LDU, às 21h30min, em jogo válido pela semifinal da competição. A equipe da casa não conta com o goleiro titular, Gonzalo Valle que teve uma lesão ligamentar no joelho. Seu substituto será Alexander Domínguez, que já enfrentou a equipe alviverde em 2009 e saiu derrotado pelo placar de 2 a 0.

Liga dos Campeões - Resultados da tarde de quarta-feira pela 3ª rodada: Athletic Bilbao 3 x 1 Qarabag, Galatasaray 3x1 Bodø/Glimt-NOR, Monaco 0x0 Tottenham, Atalanta 0x0 Slavia Praha, Chelsea 5x1 Ajax, Eintracht Frankfurt 1x5 Liverpool, Bayern de Munique 4x0 Club Brugge, Real Madrid 1x0 Juventus e Sporting 2x1 Olympique de Marseille.

Flamengo - As sentenças dos acusados do incêndio no Ninho do Urubu revoltaram as famílias das vítimas. Os acusados foram absolvidos de todas as acusações e a Associação dos Familiares de Vítimas do Incêndio do Ninho do Urubu publicou uma nota, dizendo que "seguirá em busca de Justiça e na esperança de que a decisão seja revista". Eles ainda afirmam que a sentença renova o sentimento de impunidade e fragiliza o mecanismo de proteção à vida e à segurança dos menores em entidades esportivas, formativas ou assistenciais no país.

Racismo - Durante a Taça FPF, o zagueiro Paulo Victor do Nacional-PR foi chamado de "macaco" por Diego, do Batel. O jogador revidou a agressão com um soco e sofreu uma punição maior que Diego. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do PR e a vítima pegou uma suspensão de 10 jogos, enquanto o jogador do Batel pegou 7 jogos e multa de R$ 2 mil.

Tênis - João Fonseca avançou para as quartas de final do ATP 500 da Basileia, na Suíça. O carioca nem precisou entrar em quadra, já que seu adversário, Jakub Menski (19º), desistiu do confronto. O tcheco alegou uma lesão no pé esquerdo e abandonou o torneio. Agora, o brasileiro aguarda o vencedor entre Denis Shapovalov (23º) e Valentin Royer (69º), que acontece nesta quinta-feira.