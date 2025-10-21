Bahia x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Em jogo atrasado pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter visita nesta quarta-feira (22), às 19h, o Bahia, na Arena Fonte Nova. O Inter, vem de uma vitória tranquila sobre o Sport por 2 a 0, na última rodada, e tenta embalar uma sequência de vitórias sobre o comando do técnico recém chegado, Ramón Díaz.
Com o triunfo, o Colorado pôde respirar, se afastando da zona de rebaixamento e sonhando com uma vaga na Sul-Americana, alcançando a 14ª posição com 35 pontos. No entanto o alerta deve seguir ligado, já que o Vitória - primeiro time fora da zona de rebaixamento - venceu o Santos e está a quatro pontos da equipe gaúcha.
O Esquadrão vem de três triunfos consecutivos em casa, incluindo uma goleada sobre o Grêmio, domingo (19), por 4 a 0, sendo o quinto melhor mandante do campeonato. Sua única derrota foi para o Cruzeiro, por 2 a 1, na 23ª rodada do brasileiro.
Este é o terceiro confronto entre as equipes na temporada, sendo o primeiro no Nacional. Os dois anteriores haviam sido na fase de grupos da Libertadores, com o Colorado em saldo positivo, tendo empatado em 1 a 1, na Fonte Nova, e vencido por 2 a 1, no Beira-Rio.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Inter – Ivan; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Alan Benítez, Bruno Gomes, Thiago Maia, Bruno Henrique (Luiz Otávio) e Bernabei; Vitinho e Rafael Borré. Técnico: Ramón Díaz.
Bahia – Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi (Luciano Juba); Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Michel Araújo); Ademir, Sanabria e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Arbitragem - Flavio Rodrigues de Souza (SP), auxiliado por Daniel Paulo Ziolli (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP). O VAR é Wagner Reway (SC).
SERVIÇO BAHIA X INTER
Local : Arena Fonte Nova, em Salvador-BA;
Transmissão : Premiere;
Data e Hora : Quarta-feira (22), às 19h.