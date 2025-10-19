Série B - Pela 33ª rodada, na sexta, teve Amazonas 0x0 Novorizontino. No sábado: Atlético-GO 1x0 Vila Nova-GO, América-MG 1x1 CRB e Remo 3x1 Athletic. No domingo: Avaí 1x1 Criciúma, Operário 2x1 Volta Redonda. Hoje, às 19h30min, tem Ferroviária x Paysandu. Série C - Pelo primeiro jogo da final, sábado, Londrina e Ponte Preta ficaram no 0 a 0. O segundo jogo da final acontecerá no próximo sábado, às 17h, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Libertadores feminina - Neste sábado, pela final da competição, o Corinthians venceu o Deportivo Cali por 5 a 3 nos pênaltis, após o 0 a 0 no tempo regulamentar, para conquistar o título. A Ferroviária fez 1 a 0 no Colo Colo e garantiu o terceiro lugar. Gauchão Feminino - Pela primeiro jogo da semifinal da competição teve Juventude 2x0 Inter. O jogo de Brasil-Far x Grêmio foi adiado para o domingo dia 26 de outubro. Brasileiro Sub-17 - Neste sábado, depois de aplicar um 4 a 1 na Arena no primeiro jogo, o Grêmio sofreu a virada e perdeu o título para o Atlético-MG nos pênaltis. A partida na Arena MRV acabou 3 a 0 no tempo regulamentar, com um gol nos acréscimos. Nas penalidades, os mineiros acertaram as quatro cobranças que bateu, enquanto Gabriel Mec e Caio Assis desperdiçaram para fechar o 4a 2 e dar o título aos mineiros. Mundial feminino sub-17 - Pela 1ª rodada, teve Brasil 3x0 Marrocos. No sábado, pelo outro jogo do grupo A, teve Itália 3x0 Costa Rica. Barcelona - A equipe espanhola anunciou a renovação de seus contratos de patrocínio máster e de direitos de nomeação do Camp Nou com o Spotify. O acordo prevê uma arrecadação de até 460 milhões de euros (R$ 2,8 bilhões) até 2034. Triatlo - Miguel Hidalgo garantiu o vice-campeonato mundial da modalidade, após terminar na quarta colocação na última etapa do WTCS, Circuito Mundial de Triatlo, em Wollongong, na Austrália, ontem. Esse foi o melhor resultado já alcançado por um triatleta brasileiro na história.