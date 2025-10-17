Norris lidera único treino livre nos EUA; Bortoleto é 12º e seu companheiro brilha, no 2º lugar

Nico Hülkenberg, companheiro de Gabriel Bortoleto na Sauber, foi o grande destaque do único treino livre para o GP dos Estados Unidos, no circuito das Américas. Quando a McLaren já imaginava fechar o dia com uma dobradinha, o alemão fez uma volta impressionante e se posicionou entre os carros da campeã de Construtores e que liderou entre os pilotos. Lando Norris ficou em primeiro, com Piastri em terceiro. O representante brasileiro terminou no 12º lugar. Ainda nesta sexta-feira ocorre a definição do grid para a corrida sprint deste sábado.

As equipes foram à pista sob intenso calor. E com os pilotos aproveitando logo os primeiros minutos para saber como se comportar em um Circuito das Américas desafiante justamente pelas condições climáticas. Tentando desbancar a McLaren na luta pelo título de pilotos, a Red Bull foi quem dominou as primeiras voltas, com Max Verstappen e Yuki Tsunoda dividindo as duas primeiras posições.

Sem correr ou treinar no circuito norte-americano, apesar das muitas horas no simulador, Bortoleto aparecia somente na última colocação, sofrendo com a sensação térmica de 43 graus. O tempo era ruim, com mais de dois segundos do tetracampeão mundial. Nico Hülkenberg, seu companheiro, por exemplo, ocupava o nono lugar.

Um erro de Lance Stroll, que saiu da pista, fez um pedaço de seu Aston Martin cair na pista e obrigou uma bandeira vermelha no treino. Apesar da paralisação do treino, o relógio não parou, o que detectou o número de voltas das equipes.

Líder da temporada, Piastri apareceu apenas na 15ª colocação, enquanto seu companheiro, Norris, ficou em quinto. Vencedor do GP de Singapura, há duas semanas, George Russell ocupava o terceiro lugar, enquanto Lewis Hamilton saltou para a ponta com a Ferrari com 1min34s857, recorde oficial da pista.

A atividade voltou para sua parte final com apenas metade dos pilotos na pista e todas as escuderias apostando no pneu duro, o mais resistente. Então em sexto, Carlos Sainz abandonou precocemente com problemas no câmbio do carro da Williams. Ocon foi parar na brita.

Depois de um começo comedido, a McLaren melhorou e Norris subiu para o segundo lugar, com Piastri em quinto. Bortoleto melhorou um pouco, subindo para o 17º posto, ainda abaixo do esperado. Com menos de 14 minutos para o fim, somente os carros da Haas estavam na pista.

O retorno, restando 10 minutos, foi com diversas equipes utilizando o pneu vermelho, macio e obrigatório para o dia da prova. A sensação térmica aumentou para 45º, justamente a prevista para a hora da definição da rede, neste sábado.