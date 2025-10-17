Inter x Sport: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter recebe o Sport, no Beira-Rio, domingo (19), às 18h30min, pela 29ª rodada do campeonato brasileiro . O Colorado vem de derrota para o Mirassol fora de casa, por 3 a 1, na quarta-feira (15), enquanto o Sport empatou com o Ceará por 1 a 1, na Ilha do Retiro. Enquanto o Leão parece ter aceitado seu destino e não vê mais chances de permanência na Série A, o Inter ainda tenta encontrar seu melhor futebol sob o comando do técnico Ramón Díaz.

A primeira derrota da comiss]ao técnica argentina deixou o alerta ligado , o Colorado se encontra em 15º na tabela, apenas duas à frente da zona de rebaixamento. A posição de goleiro tem ficado em aberto, com a lesão de Rochet e as constantes falhas de Anthoni, nenhum jogador tem passado segurança na meta colorada. Além do péssimo momento no campeonato, o Sport enfrentou uma crise de atrasos nos salários. Estando a 14 pontos do Santos, primeiro time fpra do Z-4, apenas um milagre salvaria a temporada do Leão da Ilha.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Internacional – Anthoni; Vitão, Mercado e Clayton Sampaio (Juninho); Bernabei, Thiago Maia, Alan Rodriguez (Bruno Henrique) e Aguirre; Vitinho (Borré), Alan Patrick e Carbonero. Técnico: Ramón Díaz.

Sport – Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, João Silva e Luan Cândido; Zé Lucas, Pedro Augusto, Lucas Lima e Matheusinho; Romarinho e Derick Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

Arbitragem - Lucas Paulo Torezin (PR), auxiliado por Nailton Junior de Souza Oliveira (CE), Daniella Coutinho Pinto (BA) e Thaillan Azevedo Gomes (AP). O VAR é Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).

SERVIÇO INTER X SPORT

Local : Beira-Rio, Porto Alegre;

Transmissão : Premiere;

Data e Hora : Domingo (19), às 18h30min;