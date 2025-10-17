Bahia x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Após uma vitória tranquila contra o São Paulo por 2 a 0 na Arena, nesta quinta-feira (16), o Grêmio viaja até Salvador para enfrentar a Bahia, na Arena Fonte Nova, domingo (19), às 20h30min, pela 29ª rodada do campeonato brasileiro . O cenário é favorável aos visitantes, já que os donos da casa, vêm de uma derrota por 2 a 1 No clássico contra o Vitória e acumulam um grande número de lesionados no departamento médico, como Luciano Juba e Erick Pulga, que vinham sendo destaques na temporada.
O Tricolor de Aço busca se reencontrar no campeonato, já que vem oscilando bastante. Ao todo, são quatro derrotas nos últimos sete jogos. O Grêmio, por outro lado, somou 8 pontos nos últimos cinco jogos, e encostou na parte de cima da tabela, ficando a 7 pontos do primeiro tempo do G-6, que é justamente o Bahia. O técnico Mano Menezes poderá contar com os retornos de Kannemann, Marlon e André Henrique , que cumpriram suspensão contra o São Paulo.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bahia : Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte e Iago; Acevedo, Jean Lucas e Rezende; Sanabria, Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.
Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur e Edenilson; Amuzu, Carlos Vinícius e Pavón. Técnico: Mano Menezes.
Arbitragem - Raphael Klaus (SP), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Martins (SP), Brigida Cirilia Ferreira (AL) e Bruno Mota Correia (RJ). O VAR é Rodolpho Toski Marques (PR).
SERVIÇO BAHIA x GRÊMIO
Local : Arena Fonte Nova, Salvador (BA);
Transmissão : Premiere;
Data e Hora : Domingo (19), às 20h30min;