Trump usa Copa em batalha política e ameaça tirar jogos de cidades chefiadas por democratas

Faltando cerca de oito meses para o início da Copa do Mundo de 2026, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem feito ameaças de retirar partidas do torneio previstas para cidades que são governadas por políticos democratas, do partido de oposição ao do mandatário.

Seattle, Boston e San Francisco, nas quais tanto a prefeitura quanto o governo dos respectivos estados são controlados por democratas, foram recentemente apontadas pelo republicano como locais que poderiam ter as partidas da Copa do Mundo removidas.

Trump alegou questões de segurança ao levantar a possibilidade, em meio à resistência de democratas de aderir às políticas anti-imigratórias promovidas pelo governo norte-americano nos últimos meses, com deportações em massa.

O estádio Lumen Field, em Seattle, deve receber quatro partidas da fase de grupos do Mundial, incluindo o segundo jogo dos Estados Unidos, em 19 de junho, além de uma partida das oitavas de final e uma das quartas.

O Levi´s Stadium, na região de San Francisco, abrigará cinco jogos da fase de grupos e um jogo das oitavas, enquanto o Gillette Stadium, em Boston, receberá sete partidas, sendo cinco da fase de grupo, uma das oitavas e uma das quartas de final.

As primeiras declarações de Trump que aventaram a hipótese de trocar algumas das sedes da Copa do Mundo nos Estados Unidos aconteceram no fim de setembro, em entrevista a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca, sede da presidência.

O presidente norte-americano afirmou que consideraria mudar algumas das sedes, caso avaliasse que elas são inseguras. "Essa é uma pergunta interessante, mas vamos garantir que estejam seguras. Elas são comandadas por lunáticos radicais de esquerda que não sabem o que estão fazendo", afirmou Trump ao responder à pergunta de um repórter que havia o questionado sobre quais ações poderia tomar se Seattle e San Francisco não cooperassem com os planos de segurança do governo. "Se eu achar que não é seguro, vamos para outra cidade", acrescentou o político.

Tendo se aproximado nos últimos meses do presidente da Fifa, com uma série de encontros para tratar da Copa do Mundo de Clubes e de seleções, o político não tem a prerrogativa de decidir sobre a troca de uma sede, mas poderia usar sua influência junto a Infantino para promover uma mudança nesse sentido.

Trump também não descartou a hipótese de tentar mudar a sede dos Jogos Olímpicos de 2028, previstos para acontecerem em Los Angeles. Ele criticou a forma como o governador da Califórnia, o democrata Gavin Newsom, lidou com os incêndios na região no início do ano. "Se eu achasse que Los Angeles não estaria preparada adequadamente, eu a transferiria [as Olimpíadas] para outro local", disse Trump.

A Fifa, por sua vez, disse que espera que as cidades-sede do Mundial estejam prontas para receber os 104 jogos previstos do torneio em 2026. "Esperamos que cada uma das 16 cidades-sede esteja preparada para receber com sucesso os eventos e para cumprir todas as condições necessárias. A segurança e a proteção são, obviamente, responsabilidade dos governos, que decidem o que é de interesse da segurança pública", disse a entidade em comunicado.

A Copa ocorrerá de 11 de junho a 19 de julho, nos Estados Unidos, no Canadá e no México. A abertura será realizada no estádio Azteca, na Cidade do México, com a final programada para o MetLife Stadium, em East Rutherford. Com o avanço das Eliminatórias, já há 28 equipes confirmadas, de um total de 48 na versão expandida do torneio, que em 2026 terá 16 participantes a mais do que na edição anterior, em 2022, no Qatar. Ainda há outras 58 seleções na disputa pelas 20 vagas restantes (15 da Europa, três da América do Norte, Central e Caribe e duas da repescagem internacional).