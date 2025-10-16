Série B - Pela 33ª rodada, nesta sexta-feira, às 20h, tem Novorizontino x Amazonas. No SábAdo,às 16h, jogam Atlético-GO x Vila Nova-GO, às 18h30min, América-MG x CRB e às 20h30min, Remo x Atlhetic. No domingo, às 16h, entram em campo Avaí x Criciúma, Operário x Volta Redonda, às 18h30min, Coritiba x Athlético-PR, Botafogo-SP x Cuiabá e às 20h30min, Goiás x Chapecoense.



Série C - Neste sábado, às 17h, Londrina e Ponte Preta fazem o primeiro jogo da final da competição no estádio Vitorino Dias, no Paraná. O jogo de volta será na casa da Macaca dia 25 de outubro, no Moisés Lucarelli, em Campinas.



Libertadores Feminina - Neste sábado, às 18h, Ferroviária e Colo Colo disputam o terceiro lugar da competição. Às 20h, Corinthians e Deportivo Cali fazem a grande final. As decisões serão em jogo único.



Gauchão Feminino - Pelos jogos de ida das semifinais da competição, neste sábado, às 15h tem Juventude x Inter e no domingo, às 15h30min, Brasil-FAR x Grêmio. As partidas de volta estão marcadas para o dia 2 de setembro.



Copa do Mundo Sub-17 - Nesta sexta-feira, às 19h, a seleção brasileira fez sua estreia na competição contra o Marrocos, pelo grupo A.



Fórmula-1 - Neste final de semana acontece o GP dos Estados Unidos no Circuito das Américas, em Austin, no Texas. Na sexta-feira às 18h30min serão decididas as posições para a corrida Sprint, que tem largada agendada para sábado, às 14h. Já a qualificação para o Grande Prêmio ocorre no mesmo dia às 18h e a largada será no domingo às 16h. Essa será a primeira de três etapas consecutivas disputadas no continente, que passa também por México antes de terminar no Brasil.



Ginástica Artística - Neste domingo começa o Mundial de Jacarta, na Indonésia, principal torneio da modalidade no ano. O Brasil terá representante em todas as categorias. No feminino disputa solo, barras assimétricas e individual geral e no masculino solo, cavalo com alças, salto, barra fixa e individual geral.

Boxe - A Netflix anunciou nesta quinta-feira a terceira luta entre Anderson Silva e Chris Weidman, protagonistas de uma das grandes rivalidades do MMA na década passada. Desta vez, o duelo será no boxe. O encontro está marcado para o dia 14 de novembro, em Miami (EUA), no card da luta entre Jake Paul e Gervonta, promovida pela Most Valuable Promotions.