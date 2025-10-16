Grêmio x São Paulo: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Depois de 12 dias longe dos gramados, o Grêmio volta à Arena para enfrentar o São Paulo na noite desta quinta-feira, às 19h. A partida será válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória em casa pode colocar a equipe do técnico Mano Menezes de volta na zona de classificação para a Sul-Americana. Com 33 pontos, o Tricolor atualmente ocupa o 13° lugar.

Para a partida, Mano terá algumas baixas. Aravena teve um edema muscular constatado e será poupado. Além dele, Kannemann e Marlon, que buscavam uma liminar para anular os cartões sofridos no último embate da equipe, seguem de fora. Já Marcos Rocha, Cuéllar, Carlos Vinicius e Alysson estão de volta e podem ser utilizados pelo comandante.

Assim como o Grêmio, o São Paulo também esteve sob os holofotes devido ao descontentamento com a arbitragem no seu último confronto. Os paulistas reclamam de um pênalti não marcado. O técnico Hernan Crespo não terá Pablo Maia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, terá o zagueiro Ferraresi de volta.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Gabriel Grando; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Arthur, Edenilson; Alysson, Carlos Vinicius e Pavon. Técnico: Mano Menezes

São Paulo - Rafael; Alan Franco, Arboleda, Sabino e Enzo Diaz; Bobadilla, Alisson, Cedric e Marcos Antônio; Luciano e Tapia. Técnico: Hernan Crespo

Arbitragem -Davi de Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES). No VAR, Rodrigo Nunes de Sa (RJ).

SERVIÇO GRÊMIO x SÃO PAULO

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre

Transmissão: Premiere e Sportv;

Data e Hora: Quinta-feira (16), às 19h.

Ingressos: Arena Poa Podem ser adquiridos na