Série A - Fechando a 29ª rodada da competição, nesta quinta, às 21h30min, tem Fluminense x Juventude e Vitória x Bahia. Liga dos Campeões feminina - Pela 2ª rodada, hoje, às 13h45min, tem Atlético de Madrid X Manchester United, às 16h, Benfica x Arsenal, Bayern x Juventus e PSG x Real Madrid. Copa do Mundo - Nesta data Fifa, dez seleções garantiram a vaga para a próxima edição da competição. São elas Arábia Saudita, Qatar, África do Sul, Senegal, Cabo Verde, Gana, Costa do Marfim, Argélia, Egito e Inglaterra. Elas se juntam às outras 18 equipes já classificadas. Das 48 vagas, 20 ainda estão em disputa. Golden Boy - Estêvão será o representante do Brasil na reta final do troféu Golden Boy, concedido pelo jornal italiano Tuttosport. A lista com os 20 finalistas ao prêmio de melhor jogador sub-21 da temporada 24/25 foi divulgada nesta quarta. O atacante do Chelsea é o único brasileiro, enquanto os atletas da França são maioria com seis candidatos, entre eles Désiré Doué, do Paris Saint-Germain, e Leny Yoro, do Manchester United. Futebol Internacional - Em meio ao risco de ficar longe da Copa do Mundo pela terceira edição seguida, o técnico da Itália Gennaro Gattuso colocou sua permanência no país em jogo.’’Se não nos classificarmos para a Copa do Mundo, vou me mudar e morar longe da Itália’’, declarou. Atualmente a Azzurri ocupa a segunda colocação no grupo I, três pontos atrás da líder Noruega. Caso se mantenha assim, a seleção comandada pelo ex-volante terá que passar pela repescagem para buscar uma vaga na competição. Fórmula 1 - A Mercedes acabou com as especulações de que poderia mudar seus pilotos para a temporada de 2026 da Fórmula 1 ao oficializar, ontem, a renovação com o britânico George Russell e o italiano Kimi Antonelli. Chefe da escuderia, Toto Wolff garantiu que jamais pensaram em trocas e elogiou a parceria: 'provaram ser uma dupla forte." Tênis - A próxima edição do Rio Open, principal torneio do Brasil e do continente, já tem três nomes de peso confirmados para a edição de 2026, além do prodígio brasileiro João Fonseca. Depois de Lucas Musetti, a organização anunciou o também italiano Matteo Berrettini e o experiente francês Gael Monfils.