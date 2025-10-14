Champions League feminina - Na 2ª rodada, às 13h45min, se enfrentam Lyonnes (França) x St. Pölten (Áustria) e Vålerenga (Noruega) x Wolfsburg. Já às 16h, jogam Roma x Barcelona, Chelsea x Paris e OH Leuven (Bélgica) x FC Twente (Holanda). Brasil-Pel - Ex-dirigentes são denunciados por desvio de R$ 770 mil dos cofres do clube. O Ministério Público denunciou o ex-presidente do Xavante, Evânio Tavares, o ex-CEO, Wederson Antonossi, e o ex-responsável pela Central de Sócios, Tiago Rezende, por desvio de dinheiro. Os investigados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), também foram denunciados por associação criminosa. Os crimes ocorreram entre o final de 2021 e junho de 2024, o Ministério Público pediu o ressarcimento total do valor desviado. Goiás - No fim da noite de segunda-feira, o Esmeraldino anunciou a contratação do técnico Fábio Carille. O treinador de 52 anos chega para substituir Vagner Mancini, demitido após uma sequência de cinco jogos sem vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Futebol Internacional - Fifa anunciou que ajudará Gaza a reconstruir infraestrutura no futebol. O presidente Gianni Infantino, anunciou que a organização ajudará a restaurar o futebol em Gaza e nos territórios palestinos mais amplos, incluindo a reconstrução de instalações destruídas e o lançamento de um fundo para apoiar novos campos e programas para jovens. O presidente da Fifa estava presente na cúpula de paz, juntamente com mais de 20 líderes mundiais, em encontro realizado no Egito na segunda-feira. Ginástica - A Corte Arbitral do Esporte (CAS) negou recurso de Israel, e seus atletas ficam de fora do Mundial de ginástica artística em Jakarta, na Indonésia. O pedido dos israelenses tentava transferir a sede da competição ou cancelá-la. Os ginastas tiveram seus vistos negados pelo Governo da Indonésia, país com maior número de muçulmanos do mundo e não participarão do mundial que ocorre entre os dias 19 e 25 de outubro. Tênis - Na tarde desta terça-feira, João Fonseca entrou em quadra pela primeira rodada do ATP 250 de Bruxelas e foi derrotado pelo holandês Botic van de Zandschulp por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6.