Série B - Pela 32ª rodada, se enfrentam às 19h30min, Chapecoense x Botafogo-SP e Paysandu x Remo. Já às 21h30min, jogam Athletico-PR x Avaí.

Eliminatórias da Europa - Na 8ª rodada, às 13h, jogam Estônia x Moldávia. Já às 15h45min, se enfrentam: Espanha x Bulgária, Turquia x Geórgia, Irlanda x Armênia, Portugal x Hungria, Itália x Israel, Andorra x Sérvia e Letônia x Inglaterra.

Monsoon - O clube gaúcho que disputará a Série A do Gauchão 2026, agora tem novo dono, o grupo VX Capital. O CEO será Vítor Hugo Manique, ex-jogador que já foi artilheiro do Estadual em 2007 quando jogava pelo Veranópolis.

Cabo Verde - A seleção africana garantiu, na última rodada das Eliminatórias da África, sua classificação inédita para a Copa do Mundo de 2026. Eles venceram eSwatini por 3 a 0 e se tornaram o terceiro país a disputar pela primeira vez o Mundial - Jordânia e Uzbequistão, na Ásia, já haviam assegurado a vaga inédita.

Juventus - O zagueiro Bremer teve uma nova lesão constatada. Em comunicado nas redes sociais, o clube italiano confirmou que o atleta rompeu o menisco medial do joelho esquerdo. O brasileiro de 28 anos passará por cirurgia.

MotoGP - Marc Marquéz sofreu uma lesão no ombro durante a corrida do GP da Indonésia. O piloto foi atropelado por Marco Bezzecchi e, ao entrar na área de escape, um degrau na caixa de brita provocou uma lesão na região da clavícula e do ombro direito. Marquéz passou por uma cirurgia em Madri, nesta segunda-feira, e perderá os GPs da Austrália e Malásia nos dois próximos finais de semana. Apesar da má sorte, ele já havia garantido o título mundial, uma semana antes da lesão, no Japão.

Tênis - João Fonseca estreia nesta terça, às 14h30min, no ATP de Bruxelas. Número 1° do Brasil e 45° do mundo, o brasileiro enfrenta o holandês Botic van de Zandschulp, 86° do ranking.

Ginástica - A Federação de Ginástica da Indonésia anunciou que, em alinhamento com o governo do país asiático, negou vistos para os atletas israelenses disputarem a principal competição da modalidade deste ano, em Jacarta. Israel entrou com um apelo na Corte Arbitral do Esporte na tentativa de garantir a participação de seus ginastas. Os israelenses pedem a transferência de sede ou mesmo o cancelamento do Mundial.