Seleção brasileira se prepara para último treino antes do confronto com Japão

A seleção brasileira masculina de futebol desembarcou neste domingo (12) em Tóquio, onde enfrentará o anfitrião Japão na terça-feira (14), às 7h30 (horário de Brasília). O jogo preparatório para a Copa do Mundo de 2026 será o último contra equipes asiáticas. Na última sexta (10), o Brasil aplicou 5 a 0 na Coreia do Sul, em Seul.

Ainda este ano, o Brasil enfrentará seleções do continente africano (Senegal e Tunísia). A previsão é que no primeiro semestre de 2026 o Brasil encare adversários europeus, ainda não definidos.

Antes da viagem, o time treinou nesta manhã em Goyang, na Coreia do Sul, sob comando do técnico Carlo Ancelotti. Nesta segunda (13), às 16h, a equipe fará o último treino no Estádio de Tóquio - também conhecido como Estádio Ajinomoto – antes da partida contra os donos da casa.

Campeão olímpico nos Jogos de Tóquio com a camisa 10 da seleção Sub 23, Richarlison coleciona boas lembranças do país asiático.

Além da conquista do segundo ouro olímpico do Brasil no futebol masculino, o atacante terminou como artilheiro dos Jogos com cinco gols marcados. A equipe campeã também contava com Matheus Cunha, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli à disposição de Ancelotti no confronto de terça (14) contra os japoneses.

Atual camisa 9 da seleção principal, Richarlison espera outra boa atuação da Amarelinha: no primeiro dos dois amistosos da Data Fifa, o Brasil passeou em campo contra os sul-coreanos e recebeu elogios do técnico italiano.

"Temos que mostrar a mesma intensidade do jogo contra a Coreia. A gente já tem a confiança do treinador, então é colocar em prática o que a gente treinou e fazer um bom jogo", pontuou Richarlison.

"Quando o treinador te dá confiança, você trabalha com mais tranquilidade e as coisas começam a fluir mais. Espero retribuir dentro de campo essa confiança que eles me dão", concluiu o atacante de 28 anos, que defende o Tottenham, da Inglaterra, na Premier League.