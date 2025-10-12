Série A - Em jogo atrasado da 13ª rodada, no sábado, no Allianz Parque, o Palmeiras goleou o Juventude por 4 a 1 e se isolou na liderança da competição com 58 pontos. O Ju segue em penúltimo, com 23. Série B - Pela 32ª rodada da competição, no sábado, teve Athletic 1x1 Goiás. Nesta segunda, às 19h, entram em campo, Volta Redonda x Atlético-GO e às 21h30min, CRB x Ferroviária. Série C - Pela última rodada da segunda fase, no sábado, pelo grupo B, teve Caxias 1x1 Floresta, Londrina 1x1 São Bernardo e pelo grupo C, Ponte Preta 2x0 Guarani e Náutico 2x1 Brusque. Com os resultados, avançam para a final da competição, Londrina e Ponte Preta que terminaram em primeiro em seus respectivos grupos. São Bernardo e Náutico, que ficaram em segundo, garantindo o acesso à Série B. O Caxias, único representante gaúcho que avançou, acabou a segunda fase sem nenhuma vitória. Libertadores feminina - Pelas quartas de final da competição, neste sábado teve Corinthians 4x0 Boca Júniors, Ferroviária 3x0 Independiente del Valle. Do domingo jogaram Colo-Colo 1x0 Libertad e Deportivo Cali x São Paulo*. Como as decisões são em jogos únicos, agora o Corinthians enfrenta a Ferroviária nas semis e o Colo-Colo pega o vencedor de São Paulo x Deportivo Cali, que não havia encerrado até o fechamento desta edição*. Gauchão feminino - Neste sábado, pela última rodada da 1ª fase, teve Grêmio 1x0 Juventude e Inter 3x0 Brasil-FAR. Agora os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais em data ainda a ser decidida. O Tricolor acabou em primeiro colocado e vai enfrentar o Brasil-Far. Já o Inter, vice-líder, decide a vaga na final com o Juventude. O Flamengo de São Pedro deixa a competição. Brasileiro sub-17 - Nesta segunda-feira, às 20h, o Grêmio recebe o Atlético-MG, na Arena, pela primeira partida da final. O jogo de volta ocorrerá dia 18 de outubro na Arena MRV. Fisiculturismo - Ramon Dino se tornou o primeiro homem brasileiro a ser campeão do Mr Olympia, o principal de fisiculturismo do mundo, neste sábado, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Além de fazer história na Classic Physique, o acreano também ganhou uma boa recompensa financeira: ele levou para casa 100 mil dólares (aproximadamente 550 mil reais). Tênis - A brasileira Nauhany Silva conquistou neste domingo seu primeiro título de simples no circuito profissional do tênis. Naná, de apenas 15 anos, triunfou sobre a chilena Antonia Vergara (18), e ergueu o troféu do ITF W15 de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. A paulistana, 795ª no ranking, venceu por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3).