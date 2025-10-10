Atlético-MG confirma sucesso em cirurgia e Lyanco amplia lista de desfalques de Sampaoli

O zagueiro Lyanco foi submetido a uma cirurgia para correção de ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo. O procedimento foi realizado nesta sexta-feira (10), no Hospital MaterDei, pelos médicos do Atlético-MG, Otaviano de Oliveira Júnior e Rodrigo Barreiros. Segundo o clube, a operação foi bem-sucedida.

A lesão aconteceu logo no início da partida com o Sport, na última quarta-feira, quando o defensor sentiu dores após disputar uma bola pelo alto . Os exames realizados na quinta confirmaram a r uptura completa do tendão , exigindo intervenção cirúrgica imediata. O Atlético não divulgou previsão de retorno, mas a expectativa é que Lyanco não volte a atuar nesta temporada. O tempo de recuperação para esse tipo de lesão costuma ser longo , exigindo meses de fisioterapia e recondicionamento físico antes da volta aos gramados.

Antes da cirurgia, o jogador enviou uma mensagem à torcida nas redes sociais. Em tom de fé e resignação, afirmou confiar nos planos de Deus e destacou o orgulho em viver um bom momento com a camisa alvinegra. Lyanco também reforçou seu papel de liderança no elenco, mesmo fora de campo. A perda do zagueiro é mais um golpe em um momento de instabilidade do Atlético, que tenta se afastar da zona de rebaixamento. Além de Lyanco, o técnico Jorge Sampaoli lida com uma série de desfalques por lesão, suspensão e convocações para seleções nacionais.