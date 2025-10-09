Coreia do Sul x Brasil: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

A seleção brasileira vai a campo nesta sexta-feira (10), às 8h, para encarar a Coreia do Sul no estádio da Copa do Mundo, em Seul. O jogo faz parte de uma série de amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026.
Na última partida disputada pelo Brasil, em El Alto, a equipe comandada por Carlo Ancelotti foi superada pela Bolívia por 1 a 0, pela última rodada das eliminatórias. Com o resultado, a seleção terminou na quinta colocação, a sua pior posição na história da competição.
O confronto desta sexta-feira será importante para o técnico italiano fazer testes, pensando no Mundial do próximo ano. A tendência é que ele escale um quarteto ofensivo, com Rodrygo e Vini Jr juntos pela primeira vez.
HISTÓRICO DOS CONFRONTOS
O histórico entre Coreia do Sul e Brasil é favorável à seleção brasileira. Em oito partidas disputadas em todas as competições, o Brasil venceu sete e os asiáticos têm apenas um triunfo. Curiosamente, as equipes nunca se enfrentaram em solo brasileiro. Já na Coreia do Sul, as equipes se enfrentaram seis vezes, com os brasileiros conquistando cinco vitórias e os sul-coreanos registrando apenas uma.
ONDE ASSISTIR
TV: Globo e Sportv
Streaming: GE TV
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BRASIL - Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Rodrygo); Estêvão, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.
COREIA DO SUL - Seung-gyu Kim; Moon-hwan Kim, Ju-Sung Kim, Min-jae Kim, Han-beon Lee e Myung-jae Lee; Jin-gyu Kim, Jens Castrop, Kang-in Lee e Jae-sung Lee; Hyeon-gyu Oh. Técnico: Myung-Bo.
EQUIPE DE ARBITRAGEM
Árbitro - Aburahman Ibrahim Al-Jassim (QAT)
Assistentes - Taleb Salem Al-Marri (QAT) e Saoud Ahmed Almaqaleh (QAT)
VAR - Khamis Mohammed Al-Marri (QAT)
FICHA TÉCNICA DE COREIA DO SUL X BRASIL
Data e horário: sexta-feira (10), às 08h (horário de Brasília)
Local: Estádio da Copa do Mundo de Seul, em Seul (COR)
Onde assistir: Globo, Sportv e GE TV.
