Série B - Pela 32ª rodada, neste sábado, ás 16h, jogam Athletic x Goiás. No domingo, às 16h, tem Novorizontino x Operário-PR, já às 18h30min, Vila Nova-GO x Amazonas e Criciúma x América-MG. Às 20h30min, duelam Cuiabá x Coritiba.
Série C – Com todos os jogos às 17h deste sábado, o Caxias decide uma vaga na Série B diante do Floresta-CE, no centenário. Para conseguir a classificação, a equipe da Serra precisa vencer por dois gols de diferença e torcer para que Londrina vença o São Bernardo, no Paraná.
Vini Jr - A casa do atacante da seleção brasileira, Vinícius Júnior, pegou fogo na manhã da última quinta-feira. O fogo se iniciou, após uma falha elétrica na sauna da residência do jogador, localizada no porão, mas foi rapidamente contido pelo Corpo de Bombeiros de Madrid.
Boca Juniors - Foi velado, durante a quinta-feira, o corpo de Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Jrs, que faleceu na noite de quarta-feira aos 69 anos, após complicações decorrentes de um câncer de próstata. A cerimônia se iniciou na La Bombonera às 11h e se estendeu até as 22h, contando com a presença de familiares, amigos, jogadores e dirigentes do clube.
Atlético-MG - Após passar por exames de imagem, o zagueiro Lyanco, teve lesão constatada e precisará passar por cirurgia. O jogador teve um rompimento do tendão de Aquiles esquerdo na partida contra o Sport na última quarta, e poderá ficar de fora o restante da temporada.
Everton Ribeiro - Quatro dias após anunciar diagnóstico de câncer de tireoide e ser submetido a cirurgia, Everton Ribeiro, do Bahia, já está em casa se recuperando. O meia de 36 anos, postou um vídeo nas redes sociais agradecendo o apoio e tranquilizando a todos. "Fala pessoal, passando para tranquilizar a todos. Já estou em casa me recuperando bem [...] A cirurgia foi um sucesso, foi feita a retirada total da tireoide.", afirmou o jogador.
Tênis - Valentin Vacherot, fez história no Masters 1000 de Xangai. Depois de vencer o dinamarquês, Holger Rune, o tenista garantiu sua classificação para as semifinais e se tornou o segundo monegasco da história a participar desta fase em um ATP. A primeira vez havia sido em 2003, quando o Jean-Rene Lisnard chegou na penúltima fase de Chennai, na Índia.