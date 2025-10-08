Série B - Fechamento da 31ª rodada: Ferroviária x Chapecoense às 19h, Coritiba x Atlético-GO, às 19h30min e Remo x Athletico-PR, às 21h35min. Eliminatórias da Europa - Jogos desta quinta-feira pela 7ª rodada: às 13h, tem Finlândia x Lituânia; às 15h45min, jogam Bielorrússia x Dinamarca, Escócia x Grécia, Malta x Holanda, Áustria x San Marino, Chipre x Bósnia e Herzegovina, Tchéquia x Croácia e Ilhas Faroé x Montenegro. Libertadores Feminina - No fechamento da última rodada da fase de grupos, às 16h, com Libertad/Limpeño x Nacional e U. de Chile x Deportivo Cali, e, às 20h, tem Olimpia x São Paulo e San Lorenzo x Colo Colo. Amistosos Internacionais - Nesta quinta, às 10h, se enfrentam Uzbequistão x Kuwait, Romênia x Moldávia (15h), Inglaterra x País de Gales e Polônia x Nova Zelândia (15h45min), Marrocos x Bahrein (16h) e Argélia x Palestina (16h30min). Cabo Verde - O terceiro representante africano para a Copa do Mundo de 2026 está mais próximo do que nunca. Na manhã desta quarta, a humilde seleção de Cabo Verde empatou com a Líbia em 3 a 3 em um jogo eletrizante e ficou a um passo de se classificar para o Mundial. Agora, basta Cabo Verde vencer a lanterna eSwatini em casa na próxima segunda-feira e confirmar a classificação inédita para o torneio. Cristiano Ronaldo - O atacante português conquistou mais um marco histórico. Segundo o site especializado em finanças Bloomberg, o jogador se tornou o primeiro bilionário da história do futebol após renovar seu contrato com o Al-Nassr. Atualmente, o patrimônio estimado do atleta é de US$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 7,5 bilhões na cotação atual). Fórmula 1 - O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, poderá ser reeleito sem oposição em dezembro, devido a uma lista que deixou os rivais incapazes de garantir o apoio necessário para se candidatarem. A entidade nomeou apenas 29 pessoas que são elegíveis. Segundo o regulamento, cada candidato deve escolher da lista sete possíveis vice-presidentes para avançar na votação: dois da Europa e um da América do Sul, América do Norte, Ásia-Pacífico, África e Oriente Médio/Norte da África. Os candidatos devem enviar suas listas completas até 24 de outubro e não podem incluir um candidato já inscrito em outra lista.