Publicada em 07 de Outubro de 2025 às 19:20

Romário participa de partida beneficente em Gramado

A partida, realizada no Estádio Eduardo Tissot, terminou empatada em 2 a 2

Heróis da Pizza/Divulgação/JC
Partida solidária entre o time dos Amigos do Romário e ídolos do Grêmio neste domingo (5) arrecadou alimentos para instituições locais e encantou adultos e crianças no Estádio Eduardo Tissot, em Gramado. A partida terminou em 2 a 2, com dois gols marcados pelo ex-craque da Seleção Brasileira de futebol.  
A pizzaria temática Heróis da Pizza, uma das patrocinadoras do evento, levou seus personagens para interagir com os jogadores e com o público.
Romário marcou dois gols na partida solidária | Heróis da Pizza/Divulgação/JC
