Romário participa de partida beneficente em Gramado

Partida solidária entre o time dos Amigos do Romário e ídolos do Grêmio neste domingo (5) arrecadou alimentos para instituições locais e encantou adultos e crianças no Estádio Eduardo Tissot, em Gramado. A partida terminou em 2 a 2, com dois gols marcados pelo ex-craque da Seleção Brasileira de futebol.

A pizzaria temática Heróis da Pizza, uma das patrocinadoras do evento, levou seus personagens para interagir com os jogadores e com o público.