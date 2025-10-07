Série A - Durante a Data Fifa, o campeonato brasileiro tem dois jogos atrasados a serem realizados nesta quarta. Às 19h, tem Atlético-MG x Sport, pela 14ª rodada, e Mirassol x Fluminense, às 21h, da 13ª. Série B - Nesta quarta, pela 31ª rodada, às 19h, se enfrentem, Cuiabá x Novorizontino e Operário-PR x Athletic-MG. Já às 21h, tem Avaí x Volta Redonda e, Às 21h30min, América-MG x Vila Nova-GO. Libertadores Feminina - Pela 3ª rodada, tem Ferroviária x Boca Juniors e Alianza Lima x ADIFFEM-VEN, às 16h, pelo Grupo B. Já pelo A, jogam Ind. del Valle x Always Ready e Ind. Santa Fé x Corinthians, às 20h. Futebol Internacional - Aos 36 anos, o espanhol Jordi Alba anunciou sua aposentadoria dos gramados no fim desta temporada. O histórico lateral-esquerdo do Barcelona e da seleção nacional postou um vídeo nas redes sociais oficializando sua decisão. “Faço isso com total convicção, paz e felicidade. Sinto que percorri este caminho com toda a paixão que tive e agora é o momento certo de abrir um novo capítulo e encerrar o anterior com a melhor sensação possível”, afirmou. Tênis - João Fonseca confirmou presença no Rio Open 2026, torneio de ATP 500 que acontece entre os dias 14 e 22 de fevereiro. O tenista é o atual número 43 do mundo e 1 do Brasil, sendo o mais novo da história a figurar no top 100. Lebron James - Após afirmar que faria a “decisão das decisões”, o atleta surpreendeu os fãs ao anunciar o lançamento de um conhaque em parceria com a renomada marca de bebidas Hennessy. A maioria das pessoas, especulava que o jogador de 41 anos iria anunciar sua aposentadoria após 23 anos de carreira, isso aumentou em 10 vezes os valores dos ingressos para o último jogo do Lakers na temporada regular. Boxe - Popó Freitas anunciou aposentadoria. Durante a promoção do Fight Music Show 7, o baiano revelou que não irá mais subir no ringue, após os acontecimentos no Spaten Fight Night 2. “Não preciso do dinheiro. E passar por aquela humilhação, do cara subir em cima do ringue e me dar tanto soco. Isso para mim foi uma das piores humilhações que eu tive na minha vida”, disse o lutador em prantos. MMA - O astro irlandês Conor McGregor foi suspenso por 18 meses após violar a política antidoping do UFC. O ex-campeão dos peso-pena e peso-leve cometeu três infrações de coleta de amostras em 2024.