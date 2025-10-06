Série B – Em jogo válidos pela 31° rodada, se enfrentam: Amazonas x Criciúma, às 20h, Goiás x CRB, às 21h30min e Botafogo-SP x Paysandu, às 21h35min. Uefa - Apesar de ser contrária à proposta inicial, a federação aprovou nesta segunda-feira que partidas de La Liga (Campeonato Espanhol) e Serie A (Campeonato Italiano) sejam disputadas fora da Europa, com caráter excepcional. A entidade, no entanto, se mostrou contrária à decisão e afirmou que partidas nacionais devem ser disputadas no "solo europeu". Uzbequistão – Como aposta para a Copa do Mundo de 2026, a seleção escolhe Fabio Cannavaro, campeão da competição em 2006, para o cargo de treinador. O italiano estava no comando do Dínamo Zagreb, da Croácia. No currículo, ainda tem passagens por Guangzhou Evergrande, Al-Nassr, Tianjin Tianhai, Benevento, Udinese e a seleção da China. Memphis Depay – O atacante era esperado para a apresentação da seleção holandesa, nesta segunda-feira, mas por conta de ter seu passaporte roubado, não conseguiu embarcar. De acordo com a entidade, a expectativa é de que Depay consiga viajar em breve e se apresente ao grupo nos próximos dias. Everton Ribeiro - O experiente meia, hoje no Bahia, foi submetido, nesta segunda-feira, a uma cirurgia após diagnóstico de câncer na tireoide. O jogador de 36 anos usou as redes sociais para tranquilizar e agradecer os fãs e passar uma mensagem de esperança de que vai superar mais essa adversidade. "Oi, amigos. Preciso compartilhar uma notícia com vocês. Há cerca de um mês, fui diagnosticado com um câncer na tireoide, Hoje (segunda-feira) fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus" Tiro com arco - Marcus D’Almeida retomou a liderança do ranking mundial nesta segunda-feira. O atleta foi o número 1 do mundo do início de 2023 até os Jogos de Paris 2024. Com as oitavas de final na França, o arqueiro havia perdido o posto, mas continuou entre os melhores do recurvo. O resultado que impulsionou Marcus foi o vice-campeonato no Pan-Americano de tiro com arco no campo, evento que é disputado em meio a uma floresta. Foi a primeira participação de Marcus nesse tipo de evento, no qual foi superado pelo americano Nicholas D'Amour na decisão.