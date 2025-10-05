Série B - Jogos da 30ª rodada: Athletic-MG 2x2 Amanzonas, Coritiba 2x0 Botafogo-SP, CRB 1x0 Avaí, Chapecoense 1x0 Novorizontino, Volta Redonda 0x0 Goiás, Ferroviária 1x3 América-MG e Operário-PR 0x1 Remo. Atlético-GO e Athletico-PR não tinha acabado até o fechamento da edição.

Série D - O Barra-SC é o campeão. No sábado, o clube de Balneário Camboriú empatou em casa com o Santa Cruz em 0 a 0 - na ida, no Recife (PE), os catarinenses venceram por 2 a 1. Fundada em 2013, a equipe é a segunda mais jovem a conquistar um título nacional - perde apenas para o Retrô, campeão oito anos após a fundação.

Ramon Menezes - A CBF anunciou a demissão do técnico do comando da seleção brasileira Sub-20, um dia após o time ser eliminado ainda na fase de grupos do Mundial da categoria. No sábado, a equipe, que precisava vencer para avançar às oitavas, foi derrotada pela Espanha por 1 a 0, encerrando a campanha no Chile sem vitórias. Em janeiro deste ano, a seleção sofreu uma goleada de 6 a 0 contra a Argentina no Sul-Americano, e não conseguiu se classificar para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Esportes paralímpicos - O Brasil encerrou, pela primeira vez, o Campeonato Mundial de Atletismo no topo do quadro de medalhas. A campanha brasileira em Nova Déli, na Índia, chegou ao fim com 44 conquistas, sendo 15 ouros (dois a mais que a China, segunda colocada geral), 20 pratas e nove bronzes. Esta é somente a segunda vez que a China não termina em primeiro lugar um Mundial de Atletismo Paralímpico.

Esportes paralímpicos (2) - Maior potência do futebol de cegos entre os homens, o Brasil disputa, pela primeira vez, uma Copa do Mundo feminina. A competição teve início no domingo, em Kochi, Índia, e as brasileiras venceram na estreia as donas da casa por 1 a 0.

Falecimento - O ginasta Guilherme Augusto, de 20 anos, do Clube Pinheiros, morreu na sexta-feira após um acidente de moto. O atleta acumulava títulos como o Pan-Americano juvenil, os Jogos Sul-Americanos juvenis, o Campeonato Sul-Americano juvenil e cinco títulos do Brasileiro juvenil.

Fórmula 1 - George Russell venceu o GP de Cingapura, domingo, no circuito de Marina Bay. Max Verstappen foi o segundo, e Lando Norris completou o pódio. O brasileiro Gabriel Bortoleto fez prova discreta e terminou na 17ª posição. A próxima etapa será em Austin, nos EUA, no dia 19 de outubro.