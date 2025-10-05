Russell vence GP de Singapura

Em uma prova de poucas emoções, George Russell foi o mais rápido e venceu o GP de Singapura de Fórmula 1, neste domingo, no circuito de Marina Bay. O piloto confirmou o bom fim de semana da Mercedes e só perdeu a liderança quando parou nos boxes. Max Verstappen, o segundo colocado, e Lando Norris completaram o pódio. Sem encontrar o melhor ritmo de sua Sauber, Gabriel Bortoleto fez uma prova discreta, boa parte dela no pelotão do fundo, e terminou na 17ª posição.
Mesmo sem vencer, o resultado dos seus pilotos assegurou à McLaren o bicampeonato do Mundial de Construtores, com 650 pontos. Foi a primeira vez que a escuderia inglesa conquistou títulos consecutivos desde o tetracampeonato de 1988 a 1991, com o brasileiro Ayrton Senna em parceria com o francês Alain Prost, nos dois primeiros anos, e com o austríaco Gerhard Berger, nas temporadas seguintes.
O décimo título mundial por equipes, conquistado com seis etapas de antecedência, deixa a McLaren a seis troféus da rival Ferrari, dona de 16 conquistas. Agora a equipe campeã terá de lidar com a disputa interna entre Oscar Piastri e Lando Norris no Mundial de Construtores. A dupla se estranhou neste domingo e o resultado deixou o britânico a 22 pontos do líder (336 a 314). Verstappen, com 273, briga por fora.
Mesmo saindo no lado sujo da pista, o pole position George Russell segurou Max Verstappen e manteve a liderança na largada, enquanto Lando Norris levou a melhor sobre Oscar Piastri e Kimi Antonelli, assumindo o terceiro posto. Na zona intermediária, Gabriel Bortoleto, que largou em 14º, foi ultrapassado pela Aston Martin de Lance Stroll e caiu um posto.
Após 10 das 62 voltas, Russell já tinha 5s5 de vantagem sobre Verstappen, em um fim de semana surpreendente da Mercedes. Norris pressionava o tetracampeão na briga pelo segundo lugar, enquanto Pistri, irritado, não parava de se queixar do companheiro por ter sido "empurrado" na ultrapassagem na largada. "Que piada", reclamou, no rádio, ao ser avisado de que não haveria investigação na manobra.
Bortoleto foi o primeiro a parar nos boxes, no 14º giro, para trocar o bico da Sauber, atingido por Stroll na largada. O brasileiro voltou para a pista na última posição. Tranquilo na ponta, Russell liderava com 8s0 de vantagem sobre Verstappen, que passava a ser atacado por Norris.
O britânico assumiu a vice-liderança na 21ª volta, 10s2 atrás de Russell, quando Verstappen fez seu pit stop - retornou à pista em sétimo. Norris e Piastri assumiram a liderança, momentaneamente, com as paradas. Após 28 voltas e com o pelotão da frente de compostos novos, Russell retomou a ponta, seguido por Verstappen, Norris, Piastri e Leclerc. Bortoleto era o 19º.
A 20 voltas do fim da prova, Russell liderava com tranquilidade, 4s2 à frente de Verstappen, que era pressionado por Norris. Líder do Mundial, Piastri vinha 5s7 atrás do companheiro de equipe. No fundo, Bortoleto passou a ocupar o 15º posto após Albon parar nos boxes e Hülkenberg rodar na pista, e se defendia dos ataques de Gasly.
Com Russell administrando sua quinta vitória na F-1, sem sustos, a reta final da prova noturna em Marina Bay foi marcada pela disputa acirrada entre Verstappen e Norris pela segunda posição, mas o piloto da Red Bull conseguiu resistir aos ataques do britânico até o fim. Já Bortoleto, praticamente sem chance de pontuar, caiu de rendimento com os pneus duros, sofreu uma série de ultrapassagens e terminou em 17º.
A próxima etapa da Fórmula 1 será o GP dos Estados Unidos, no Circuito das Américas, em Austin, no Texas, entre 17 e 19 de outubro. A corrida sprint está agendada para as 14h (horário de Brasília) de sábado, enquanto a prova principal, no domingo, ocorrerá a partir das 16h (de Brasília).
Confira o resultado do GP de Singapura de Fórmula 1:
1º - George Russell (ING/Mercedes), em 1h40min22s367
2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 5s430
3º - Lando Norris (ING/McLaren), a 6s066
4º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 8s146
5º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 33s681
6º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 45s996
7º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 1min20s251
8º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 1min20s667
9º - Oliver Bearman (ING/Haas), a 1min33s527
10º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), a 1 volta
11º - Isack Hadjar (FRA/RB), a 1 volta
12º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 1 volta
13º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1 volta
14º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 1 volta
15º - Liam Lawson (NZL/RB), a 1 volta
16º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1 volta
17º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), a 1 volta
18º - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 1 volta
19º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1 volta
20º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a 1 volta