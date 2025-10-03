Vanderson é cortado da seleção de novo; Ancelotti chama Vitinho, do Botafogo

O lateral-direito Vanderson, do Monaco, foi cortado mais uma vez da seleção brasileira. Assim como aconteceu na data Fifa passada, o técnico Carlo Ancelotti convocou Vitinho, do Botafogo, para o lugar dele. Vanderson se machucou no jogo desta semana pela Liga dos Campeões da Europa, contra o Manchester City. O problema foi muscular, na coxa.

Vitinho será o terceiro jogador do futebol brasileiro na lista para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Além dele, Ancelotti levou Hugo Souza, do Corinthians, e Fabrício Bruno, do Cruzeiro, como representantes do mercado nacional. O lateral se junta a Wesley como opções da seleção para a lateral direita, assim como foi nos jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias.

Vitinho já trabalhou com Paul Clement, um dos auxiliares de Ancelotti, e atualmente joga no Botafogo, treinado pelo filho do técnico da seleção, Davide Ancelotti.