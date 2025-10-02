Série B - Pela 30° rodada, se enfrentam, nesta sexta-feira, Athletic-MG x Amazonas, às 19h, Coritiba x Botafogo-SP, às 21h30min, CRB x Avaí, às 21h35min. No sábado, tem Chapecoense x Novorizontino, às 16h, Volta Redonda x Goiás, às 18h30min, e Ferroviária x América-MG, às 20h30min. Fecham a rodada no domingo, Operário-PR x Remo, às 16h, e Atlético-GO x Athletico-PR, às 20h30min. Série C - Em jogos válidos pela penúltima rodada da segunda fase, o Caxias joga neste domingo contra o São Bernardo-SP, fora de casa, às 19h. Já o Floresta-CE recebe o Londrina-PR, às 16h30min, pelo outro confronto do Grupo B. Série D - Pelo segundo e decisivo jogo da final da quarta divisão nacional, o Barra-SC recebe o Santa Cruz, sábado, às 16h. No primeiro jogo, a equipe catarinense venceu por 2 a 1. Gauchão feminino - Pela 9° rodada, se enfrentam, sábado, às 16h, Brasil de Farroupilha x Grêmio. No domingo, às 15h, tem Flamengo Tenente Portela x Inter. Mundial sub-20 - Em confronto válido pela 3° rodada da fase de grupos, o Brasil enfrenta a Espanha, no sábado, às 17h. O jogo é decisivo para a seleção brasileira, que ainda não ganhou no torneio, perdendo para o Marrocos e empatando com o México, e precisa de um resultado positivo para sonhar com a classificação. Futsal - Atlântico, equipe de Erechim, enfrenta o Magnus de Sorocaba, neste sábado, às 18h, no Caldeirão do Galo, na cidade do cube gaúcho, pelo primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. A equipe gaúcha chega à final com uma campanha sólida: sete vitórias e uma derrota. São 27 gols marcados e 10 sofridos. Fórmula 1 - A Federação Internacional de Automobilismo (FIA), emitiu, nesta quinta-feira, um comunicado às equipes de F1 que vão disputar o GP de Singapura sobre o risco de calor intenso que está previsto para o horário da corrida. Assim, os pilotos poderão utilizar coletes de resfriamento. A decisão da entidade é precaver os envolvidos sobre as condições climáticas para o final de semana. A previsão que a temperatura supere os 31°C no circuito de Marina Bay. A classificação da corrida acontece no sábado, às 10h, e no domingo, às 9h será dada a largada.