Sport estuda pedir anulação de jogo contra o Fluminense

O Sport estuda pedir a anulação do jogo contra o Fluminense, ocorrido na última quarta-feira (1º), pela 26ª rodada do Brasileiro, por "erro de direito claro no lance do segundo gol da equipe carioca". O duelo terminou empatado em 2 a 2.

LEIA TAMBÉM: Calderano e Takahashi perdem para chineses e param na semi do China Smash de tênis de mesa

A reclamação do clube pernambucano gira em cima de dois lances. Um deles, o que resultou em pênalti para o Tricolor. Aos 32 minutos do segundo tempo, o árbitro Raphael Claus foi chamado ao VAR. Na conversa com a cabine, ele aponta que havia marcado falta sobre Pablo, anterior ao pênalti.

O outro o lance é uma possível expulsão do zagueiro Ignácio, do Fluminense, por falta no primeiro tempo em cima de Chrystian Barletta.

Enrico Ambrogini, diretor-geral do futebol do Leão, reclamou da arbitragem em entrevista após a partida. "Não vejo ninguém com escudo Fifa vir dar a cara. É revoltante (...) A gente começa a suspeitar de outras coisas, na verdade. Temos de vir falar do escândalo que tem acontecido".

Neste cenário, o Sport entende que houve "erro de direito", o clube está analisando imagens da partida e o áudio do VAR.

O Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) indica que só é permitida a anulação de um jogo em caso de erro de direito, que diz respeito a uma eventual interpretação ou aplicação errada das regras.

VEJA NOTA DO SPORT

O Sport Club do Recife informa que está analisando os lances do jogo da última quarta-feira e as imagens e o áudio do VAR para tomar uma decisão sobre um pedido de anulação da partida, visto que houve um erro de direito claro no lance do segundo gol da equipe carioca, quando a arbitragem marca falta, mas vai ao VAR para revisar um possível pênalti após a falta. O Sport contesta também a não expulsão do zagueiro Ignácio no primeiro tempo.