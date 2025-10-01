Brasileirão - No fechamento da 26ª rodada, nesta quinta, às 19h, jogam Vitória x Ceará, Fortaleza x São Paulo (19h30min) e Flamengo x Cruzeiro (20h30min). Série B - Pela 30ª rodada da competição, nesta quinta, às 19h, tem Paysandu x Cuiabá e às 21h30min, Vila Nova-GO x Criciúma. Liga dos Campeões - Nesta quarta, pela segunda rodada da primeira fase da competição, teve Qarabag FK 2x0 Copenhagen, Union Saint-Gilloise 0x4 Newcastle, Mônaco 2x2 Manchester City, Dortmundo 4x1 Ahtletic Bilbao, Napoli 2x1 Sporting, Villareal 2x2 Juventus, Arsenal 2x0 Olympiacos, Barcelona 1x2 PSG e Leverkusen 1x1 PSV. A competição será retomada apenas no dia 21 de outubro. Álcool nos Estádios - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deu sinal verde à retomada da venda de bebidas alcoólicas nos estádios paulistas, proibida por lei estadual desde 1996. Nesta segunda-feira, durante fala para discutir o tema na Assembleia legislativa de SP, o deputado estadual Delegado Olim disse ter recebido do secretário Arthur Lima (Casa Civil) a informação de que o Palácio dos Bandeirantes fechou acordo com a Polícia Militar, o Ministério Público de São Paulo e a Defensoria Pública Estadual para liberar o comércio de álcool nesses locais. No Rio Grande do Sul, a venda é proibida desde 2008. Futebol Internacional - José Mourinho cornetou Richard Ríos após a derrota do Benfica para o Chelsea, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões. O colombiano foi o responsável pelo gol contra que deu a vitória para os ingleses. Mourinho afirmou que Ríos "não tem muita qualidade em espaços curtos". Segundo o técnico, o colombiano "precisa de espaço para jogar". Por outro lado, o comandante destacou a "chegada" do meio-campista e sua capacidade para recuperar a bola. Ríos chegou ao time comandado pelo 'special one' no meio deste ano por 30 milhões de euros fixos (R$ 194 milhões). Surfe - A quarta etapa do Challenger Series, na Ericeira, Portugal, nesta quarta foi especial para o surfe brasileiro. Sophia Medina, irmã caçula do tricampeão mundial Gabriel Medina, estreou com vitória no Round de 32 e Laura Raupp avançou em segundo na sua bateria. No masculino, Matheus Herdy avançou e assumiu a liderança geral da divisão de acesso à elite mundial, um passo decisivo rumo à elite mundial de 2026.