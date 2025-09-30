Santos x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio finalmente parece ter embalado no Campeonato Brasileiro. As duas vitórias e o empate nos últimos três jogos, igualam o melhor momento do time na competição, em maio deste ano. Para confirmar a boa fase, o time do técnico Mano Menezes vai ao litoral paulista enfrentar o Santos na casa do adversário, nesta quarta(1º), às 21h30min, pela 26ª rodada.

Sem Willian e Tiago Volpi o goleiro titular deve ser Gabriel Grando enquanto no meio Edenilson e Cristaldo disputam uma vaga, a depender de como o técnico Mano Menezes vai armar a equipe. Uma vitória fora de casa pode solidificar o Tricolor na disputa pela vaga da Sul-Americana.

Já o Santos ainda luta para se afastar da zona da degola. Em 16º, é o último clube fora do G-4 e está a cinco pontos do 15º. Mesmo com a situação preocupante, o Alvinegro Praiano vem de uma série de quatro jogos sem derrotas. São três empates e uma vitória. Para o embate, o time não vai contar com sua maior estrela. Neymar tem uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita e está fora. A previsão de retorno é para novembro.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Grêmio - Grando; Marcos Rocha (Gustavo Martins), Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar (Dodi), Arthur e Edenilson (Cristaldo); Pavon, Alysson e André Henrique.

Santos - Gabriel Brazão; Mayke, Alexis Duarte, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal, Rollheiser e Guilherme; Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.



Arbitragem - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) será auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA). No VAR, Diego Pombo Lopez (BA).

SERVIÇO SANTOS X GRÊMIO

Local: Vila Belmiro, em Santos, São Paulo;

Transmissão: Premiere;

Data e Hora: Quarta-feira (1º), às 21h30min.