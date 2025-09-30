Inter x Corinthians: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Nesta quarta-feira (1º), às 19h30min, o Inter recebe o Corinthians no Beira-Rio pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há três rodadas, apenas uma sob o comando do técnico Ramón Díaz, o Colorado precisa dar uma resposta imediata ao seu torcedor.

O adversário a sua frente é conhecido por Díaz. Até abril deste ano o argentino esteve à frente dos paulistas. Agora do outro lado, o treinador precisa usar seu conhecimento sobre a equipe para impulsionar a reação colorada. Para auxiliar na tarefa, três reforços são esperados. Aguirre e Bernabei cumpriram suspensão e devem assumir as laterais. Thiago Maia, ainda em recuperação de uma lombalgia pode aparecer na equipe.

Já o Corinthians, chega para o confronto depois de duas derrotas. Na rodada retrasada perdeu para o Sport e cedeu a segunda vitória do lanterna na competição. No fim de semana, fez jogo movimentado contra o Flamengo e mesmo depois de perder pênalti, saiu na frente. No entanto levou a virada no apagar das luzes.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Thiago Maia, Romero (Bruno Henrique) e Alan Patrick; Carbonero e Borré. Técnico: Ramón Díaz.

Corinthians - Hugo; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Raniele, Martínez, Maycon e Bidon; Vitinho (Talles Magno) e Gui Negão. Técnico: Dorival Jr.

Arbitragem - Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE) será auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE). No VAR, Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

SERVIÇO INTER X CORINTHIANS



Local: Beira-Rio, em Porto Alegre;



Transmissão: Amazon Prime;



Data e Hora: Quarta-feira (1/10), às 19h30min.