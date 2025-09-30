Liga dos Campeões - Resultados da 2° rodada: Atalanta 2x1 Club Brugge, Kairat-CAZ 0x5 Real Madrid, Inter de Milão 3x0 Slavia Praga-CZE, Chelsea 1x0 Benfica, Atlético de Madrid 5x1 Eintratch Frankfurt, Bodo Glimt-NOR 2x2 Tottenham, Olympique de Marselha 4x0 Ajax, Galatasaray 1x0 Liverpool e Pafos-CYP 1x5 Bayern de Munique. Fecham a 2° rodada nesta quarta, às 13h45min, Qarabag-AZE x Copenhague e Union x Newcastle; Monaco x Manchester City, Borussia Dortmund x Athletic Bilbao, Napoli x Sporting, Villarreal x Juventus, Arsenal x Olympiacos, Barcelona x PSG e Bayer Leverkusen x PSV, todos às 16h. Douglas - O ex-camisa 10, com passagens marcantes por Grêmio, Corinthians e Vasco, está foragido da Justiça. Isso porque foi decretada a sua prisão civil por conta de não pagamento de pensão a um filho. No entanto, o mandado ainda não foi cumprido porque os oficiais não o encontraram. Mineirinho - Os recordes alcançados por Sandro Dias, em Porto Alegre, na última quinta-feira foram oficializados pelo Guinness Book nesta terça-feira. O skatista de 50 anos quebrou duas marcas ao descer da estrutura montada no prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff). A marca de maior drop da história (70m do chão e 60m33cm da rampa) e de maior velocidade alcançada por um skate convencional (103,8 km/h). Tênis - O tenista espanhol Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo, anunciou nesta terça-feira, pouco depois de conquistar seu oitavo título da temporada no ATP 500 de Tóquio, que não vai disputar o Masters 1000 de Xangai na semana que vem devido a problemas físicos. Tênis de Mesa - Hugo Calderano está nas oitavas de final do Smash da China de tênis de mesa. O número 3 do mundo teve uma partida acirrada contra o francês Simon Gauzy (18°) nesta terça-feira, mas venceu por 3 sets a 1 (11/8, 10/12, 11/5 e 11/7). O próximo desafio de Calderano será contra o chinês Zhou Qihao (39°), na quinta-feira, em horário a ser definido. Boxe - Popó teve alta nesta terça após ser submetido a uma cirurgia em decorrência da briga generalizada ao final da luta com Wanderlei Silva pelo Spaten Fight Night. Ele teve um sangramento interno, foi submetido a exames na cabeça e não teve complicações.