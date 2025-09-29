Série B - Em jogo que marca o fechamento da 29° rodada da competição, Goiás enfrenta o Atlético-GO, às 21h35min.

Liga dos Campeões - Em jogos válidos pela 2° rodada, se enfrentam: Atalanta x Club Brugge e Kairat-CAZ x Real Madrid, ambos às 13h45min, Internazionale x Slavia Praga-CZE, Chelsea x Benfica, Atlético de Madrid x Eintratch Frankfurt, Bodo Glimt-NOR x Tottenham, Olympique de Marselha x Ajax, Galatasaray x Liverpool, Pafos-CYP x Bayern de Munique, todos às 16h.

Santos - O clube inaugurou nesta segunda-feira os novos alojamentos do Recanto dos Alvinegros, hotel dentro do CT Rei Pelé onde os jogadores do elenco profissional e a comissão técnica ficam concentrados antes das partidas. O investimento foi de 4 milhões para a reforma dos 28 apartamentos, que, conforme o clube, vão oferecer mais conforto para os jogadores. A sala de imprensa também foi modernizada.

Apostas Esportivas - Começou nesta segunda-feira (29), o 1° Encontro Técnico Nacional sobre Combate à Manipulação de Resultados Esportivos, evento que busca consolidar uma política nacional visando a integridade do esporte no Brasil. Organizado pelo Governo Federal, o encontro, na sede do Ministério do Esporte, pretende avançar no combate a fraudes em sites de apostas.

Lewis Hamilton - O heptacampeão anunciou nesta segunda-feira a morte de seu cão Roscoe por meio das redes sociais. O buldogue era uma presença constante no paddock da Fórmula 1, e estava em coma após ter sofrido uma parada cardíaca por causa de uma pneumonia. Emocionado, o piloto da Ferrari não se conteve e afirmou que passou por "uma das experiências mais dolorosas" da sua vida. Hamilton perdeu um dia de testes de pneus na semana passada enquanto cuidava do pet.

Popó Freitas - Depois da briga generalizada neste sábado, no Spaten Fight Night 2, o boxeador revelou que está hospitalizado e que passará por cirurgia, em Salvador, na Bahia. O tetracampeão mundial de boxe, no entanto, não revelou se esse procedimento tem relação com as cenas vistas em São Paulo após luta com Wanderlei Silva.

Canoagem - O Brasil subiu no pódio na manhã desta segunda-feira (29) no Mundial de Canoagem.Ana Sátila ficou com a medalha de bronze na modalidade caiaque cross contrarelógio individual feminino durante o primeiro dia de disputas, que vai até o dia 4 de outubro, em Sydney, na Austrália. Este foi o primeiro pódio nacional na competição. A brasileira completou o percurso sem penalidades com o tempo de 63s23. O primeiro lugar ficou com Alena Marx, da Suíça, que finalizou a prova com 62s09. A eslovena Ajda Novak foi a segunda colocada com 62s45.