Série B - Pela 29ª rodada, nesta sexta, teve Athletico-PR 1X0 Operário. No domingo, teve Criciúma x Paysandu, Novorizontino x Vila Nova-GO, Remo x CRB, Botafogo-SP x Ferroviária* e Cuiabá x Athletic*. As partidas entre Botafogo-SP x Ferroviária* e Cuiabá x Athletic* não haviam encerrado até o fechamento desta edição. Hoje, jogam América x Volta Redonda, às 19h, Avaí x Coritiba, às 19h30min e Amazonense x Chapecoense, às 21h30min.
Série C - Pela quarta 4ª da segunda fase da competição, neste domingo, teve São Bernardo x Floresta e Caxias x Londrina. A partida entre Caxias x Londrina*, não haviam encerrado até o fechamento desta edição.
Série D - Pelo jogo de ida da grande final, teve Santa Cruz 1x2 Barra-SC. A partida de volta ocorre no próximo sábado, às 16h.
Boxe - Na madrugada deste domingo, Acelino "Popó" Freitas derrotou Wanderlei Silva por desclassificação, no Spaten Fight Night 2, em São Paulo. Após o fim da luta, uma briga generalizada tomou conta do ringue. Popó acusou o gaúcho Fabrício Werdum de invadir o ringue e iniciar a briga. O ex-campeão disse que apenas reagiu a uma provocação da equipe rival. Durante a confusão, Wanderlei foi nocauteado no meio do tablado.
Ginástica Artística - Na etapa da Copa do Mundo da categoria, em Szombathely, na Hungria, o Brasil conquistou cinco pódios neste final de semana. Flávia Saraiva levou o ouro na trave, Júlia Soares foi prata em uma dobradinha no solo com a xará Júlia Coutinho, que ficou com o bronze. Caio Souza foi prata nas barras paralelas e Ana Luiza Lima, bronze nas barras assimétricas.
Atletismo - No mundial paralímpico em Nova Delhi, na Índia, neste final de semana, Ricardo Mendonça, atual campeão paralímpico dos 100m T37 (classe para pessoas com paralisia cerebral), conquistou o tri na categoria. Christian Gabriel ficou com a prata fechando a dobradinha brasileira. O Brasil ainda conquistou mais três medalhas, Rayane Soares saiu com a prata nos 100m T13 (para pessoas com baixa visão, que competem sem guia). João Matos Cunha também foi vice-campeão nos 400m T72 (para pessoas que competem com a petra). Kesley Teodoro arrancou o bronze nos 100m T12 (para pessoas com baixa visão, que podem competir com guia) e Edileusa dos Santos faturou a última medalha do Brasil no dia, um bronze nos 400m T72.
