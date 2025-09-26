Grêmio x Vitória: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Sem vencer em casa há quase dois meses, o Grêmio recebe o Vitória, neste domingo, às 11h, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O último triunfo na Arena foi o 2 a 1 sobre o Fortaleza no dia 27 de julho. Para retomar o caminho das vitórias como anfitrião, o técnico Mano Menezes terá ao menos um retorno importante. O Tricolor poderá ter de volta o meio-campo, que segundo o próprio treinador resolveu os problemas na armação inicial das jogadas. Arthur cumpriu suspensão no jogo passado contra o Botafogo e está à disposição. Já Cuéllar, que vem sofrendo com um desconforto muscular, ainda é dúvida. Caso o colombiano seja confirmado no onze inicial, esta será a terceira vez que a dupla formará a parceria. Noriega, que fez papel de volante na quarta-feira (24), deve retomar sua posição na defesa. À esquerda do nipo-peruano estará Kannemann, que acabou de renovar o contrato com o time gaúcho até o fim de 2027. Ainda sem Carlos Vinicius, André Henrique é a esperança de gols no ataque. PROVÁVEIS ESCALAÇÕESGrêmio - Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi (Cuéllar) e Arthur; Edenilson, Pavon (Alysson) e Willian; André Henrique. Técnico: Mano MenezesVitória - Lucas Arcanjo; Raúl Caceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Willian Oliveira, Baralhas, Matheuzinho, Erick, Osvaldo; Renato Kayzer. Técnico: Jair VenturaArbitragem - Raphael Claus (SP), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO). VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)SERVIÇO GRÊMIO X VITÓRIALocal: Arena do Grêmio;Transmissão: Premiere;Data e Hora: Domingo (28), às 11h;Ingressos: Podem ser adquiridos na ArenaPoa.