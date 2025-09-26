Juventude x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

De técnico novo, o Inter sobe à Serra para enfrentar o Juventude neste sábado (27), às 18h30min, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em sua estreia, o treinador Ramón Díaz terá muitas dificuldades para montar a equipe que entra em campo. Já o time da casa tenta voltar a vencer depois de duas derrotas.



Além de Alan Rodríguez, que teve lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda confirmada, o Colorado teve mais três baixas de última hora. Rochet, que sofreu um trauma no pé esquerdo, Richard, com desconforto no quadril, e Thiago Maia, que segue com quadro de lombalgia, não viajaram nesta sexta-feira (26) e estão fora do confronto. Bernabei e Aguirre, ambos suspensos, também não vão para o jogo.



Anthoni, Alan Benítez e Victor Gabriel entram na defesa e Luiz Otávio e Bruno Henrique assumem como volantes. A maior surpresa, porém, é a presença de Óscar Romero. O meio-campo é um velho conhecido de Díaz, esteve no grupo da seleção paraguaia que eliminou o Brasil da Copa América de 2015, sob o comando do técnico. Esta será a primeira titularidade do paraguaio desde maio, quando o Alvirrubro empatou com o Sport e a terceira na temporada.



O Juventude, por sua vez, tenta reencontrar a faísca que acendeu a esperança com a chegada do treinador Thiago Carpini. Nos sete jogos em que ele esteve à frente da equipe, foram 10 pontos conquistados, quase o mesmo que os 11 adquiridos nos 16 embates anteriores. Apesar de um retrospecto bem melhor que o anterior, o time vem de duas derrotas e agora tenta retomar a reação. Caso vença, chega a 24 pontos e pode ficar a um do Atlético-MG, primeiro fora da zona do rebaixamento.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Juventude - Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga), Luan Freitas, Bernardo e Alan Ruschel (Marcelo Hermes); Caíque, Mandaca e Lucas Fernandes (Sforza); Batalla (Igor Formiga), Nenê (Gilberto) e Taliari. Técnico: Thiago Carpini.



Inter - Anthoni; Alan Benítez, Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Luis Otávio, Bruno Henrique,

Óscar Romero e Alan Patrick; Carbonero e Rafael Borré. Técnico: Ramón Díaz



Arbitragem - Matheus Delgado Candançan (SP) será auxiliado por Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP). No VAR, Diego Pombo Lopez (BA)



SERVIÇO JUVENTUDE X INTER



Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul;



Transmissão: Premiere;



Data e Hora: Sábado (27), às 18h30min.