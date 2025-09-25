Fifa revela trio de mascotes da Copa do Mundo de 2026

A Fifa divulgou nesta quinta-feira (25) as primeiras imagens dos mascotes da Copa do Mundo de 2026, um dia após ter revelado seus respectivos nomes. O trio representa cada um dos países-sede do Mundial - Canadá, EUA e México -, por animais e elementos típicos da biodiversidade da América de Norte. Os mascotes também atuam em posições diferentes no futebol.
"Maple, the Moose", é um alce e representa o Canadá. O animal é um dos mais característicos do território canadense e será um goleiro no universo criado pela Fifa. O nome também faz referência à folha de ácer ("maple leaf", em inglês), que é um símbolo nacional do Canadá e está presente na bandeira do país.
"Clutch, the Bald Eagle", uma águia-careca, é um meio-campista e mascote dos Estados Unidos. A entidade escolheu o animal símbolo dos Estados Unidos para representar o país na competição. Se diferencia daquele escolhido em 1994, quando a Warner Bros criou o cachorro Striker como símbolo do primeiro Mundial disputado na América do Norte.
Por fim, "Zayu, the Jaguar" representa o animal marcante da cultura mexicana. No universo criado pela Fifa, será um atacante veloz, assim como um jaguar. Nos dois últimos mundiais disputados no México, a entidade optou por Juanito Maravilha (1970) e a pimenta jalapeño Pique (1986). Zayu será o primeiro animal a ser mascote na competição disputada no país.
Esta é a segunda vez que a Copa do Mundo terá três mascotes. Em 2002, no torneio disputado na Coreia do Sul e Japão, os alienígenas Kaz, Ato e Nik representaram os países-sede. Antes deles, em 1974, Tip e Tap representaram a competição disputada na Alemanha Ocidental.
"Os três mascotes são centrais para a atmosfera incrível e divertida que estamos criando para este torneio que muda o jogo. Eles vão conquistar corações e desencadear celebrações em toda a América do Norte e em todo o mundo", afirmou Gianni Infantino, presidente da Fifa, após a revelação das mascotes.
Além de estarem nas divulgações do torneio ao longo dos próximos meses, estarão disponíveis no novo videogame Fifa Heroes, produzido pela ENVER em parceria com a Solace, que será lançado no próximo ano. Ela reproduz o futebol em uma dinâmica arcade, com jogadores clássicos e personagens fictícios da cultura popular. Estará disponível para Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation e Xbox.
A Copa do Mundo de 2026 será a primeira a contar com 48 seleções. Até o Catar, o formato adotado pela Fifa contava com 32 equipes na disputa, com oito grupos. A partir do próximo ano, serão 12 chaves, com os dois melhor de cada e os oito melhores terceiros colocados avançando para o mata-mata.