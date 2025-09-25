Série B - Pela 29° rodada jogam, no sábado, Athletico-PR x Operário, às 20h30min, No domingo, tem Criciúma x Paysandu e Novorizontino x Vila Nova-GO, ambos às 16h, Remo x CRB, às 18h, Botafogo-SP x Ferroviária, às 18h30min e Cuiabá x Athletic, às 20h30min.
Série C - Pela quarta rodada da segunda fase, Caxias recebe o Londrina, no domingo, às 19h. Já o São Bernardo encara o Floresta-CE, também no domingo, às 16h30min.
Série D - Em confronto válido pelo primeiro jogo da final, Santa Cruz recebe o Barra, no sábado às 17h.
Fluminense - Depois de Renato Portaluppi deixar seu cargo à disposição nesta semana, o clube foi rápido ao mercado e acertou em dois dias a contratação de Luis Zubeldía, ex-treinador do São Paulo, até 2026. Ele chega ao Rio junto com sua comissão técnica e inicia os trabalhos ainda nesta sexta-feira. Anteriormente, houve especulações do técnico treinar a equipe Colorada, após a demissão de Roger Machado.
Abel Ferreira - Após cumprir o objetivo de colocar o Palmeiras entre as quatro melhores equipes desta edição da Libertadores, o técnico expôs um certo ressentimento pelas críticas que recebeu da torcida recentemente. "O Brasil é especial, mas não podemos ser 8 ou 80. Vocês sabem bem o que a torcida fez comigo. Eu sou o mesmo, mas não esqueço do que fizeram, do que me chamaram. Está marcado. Sangra por dentro. Já falei que o que eu faço é dar o melhor que sei", afirmou o treinador.
Tênis - O tão aguardado encontro entre o principal tenista brasileiro e Top 1 do tênis mundial já tem data e local para acontecer. João Fonseca e Carlos Alcaraz vão se enfrentar no dia 8 de dezembro em Miami, em um jogo de exibição. O anúncio foi feito nesta quinta-feira. O torneio, chamado Miami Invitation, vai marcar o primeiro confronto de tênis da história, que será realizado no loanDepot park, estádio que desde 2012 é a casa do Miami Marlins, equipe da Major League Baseball (MLB).
Obituário - Morreu nesta quinta-feira Ubiraci Rodrigues Costa, o Biriba, aos 80 anos, maior nome do tênis de mesa brasileiro antes de Hugo Calderano. Biriba havia feito uma cirurgia na cabeça e teve problemas com a cicatrização. Depois disso, no domingo, acabou contraindo pneumonia. A fama nasceu de maneira imediata pelos resultados expressivos. Ubiraci virou notícia, estampou capas de jornais e ganhou uma pesada comparação com Pelé e Maria Esther Bueno quando tinha apenas 13 anos. O velório será realizado nesta sexta-feira em São Paulo.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
-
Série B - Pela 29° rodada jogam, no sábado, Athletico-PR x Operário, às 20h30min, No domingo, tem Criciúma x Paysandu e Novorizontino x Vila Nova-GO, ambos às 16h, Remo x CRB, às 18h, Botafogo-SP x Ferroviária, às 18h30min e Cuiabá x Athletic, às 20h30min.
-
Série C - Pela quarta rodada da segunda fase, Caxias recebe o Londrina, no domingo, às 19h. Já o São Bernardo encara o Floresta-CE, também no domingo, às 16h30min.
-
Série D - Em confronto válido pelo primeiro jogo da final, Santa Cruz recebe o Barra, no sábado às 17h.
-
Fluminense - Depois de Renato Portaluppi deixar seu cargo à disposição nesta semana, o clube foi rápido ao mercado e acertou em dois dias a contratação de Luis Zubeldía, ex-treinador do São Paulo, até 2026. Ele chega ao Rio junto com sua comissão técnica e inicia os trabalhos ainda nesta sexta-feira. Anteriormente, houve especulações do técnico treinar a equipe Colorada, após a demissão de Roger Machado.
-
Abel Ferreira - Após cumprir o objetivo de colocar o Palmeiras entre as quatro melhores equipes desta edição da Libertadores, o técnico expôs um certo ressentimento pelas críticas que recebeu da torcida recentemente. "O Brasil é especial, mas não podemos ser 8 ou 80. Vocês sabem bem o que a torcida fez comigo. Eu sou o mesmo, mas não esqueço do que fizeram, do que me chamaram. Está marcado. Sangra por dentro. Já falei que o que eu faço é dar o melhor que sei", afirmou o treinador.
-
Tênis - O tão aguardado encontro entre o principal tenista brasileiro e Top 1 do tênis mundial já tem data e local para acontecer. João Fonseca e Carlos Alcaraz vão se enfrentar no dia 8 de dezembro em Miami, em um jogo de exibição. O anúncio foi feito nesta quinta-feira. O torneio, chamado Miami Invitation, vai marcar o primeiro confronto de tênis da história, que será realizado no loanDepot park, estádio que desde 2012 é a casa do Miami Marlins, equipe da Major League Baseball (MLB).
-
Obituário - Morreu nesta quinta-feira Ubiraci Rodrigues Costa, o Biriba, aos 80 anos, maior nome do tênis de mesa brasileiro antes de Hugo Calderano. Biriba havia feito uma cirurgia na cabeça e teve problemas com a cicatrização. Depois disso, no domingo, acabou contraindo pneumonia. A fama nasceu de maneira imediata pelos resultados expressivos. Ubiraci virou notícia, estampou capas de jornais e ganhou uma pesada comparação com Pelé e Maria Esther Bueno quando tinha apenas 13 anos. O velório será realizado nesta sexta-feira em São Paulo.