Com gol de Volpi no apagar das luzes, Grêmio arranca empate do Botafogo na Arena

Em partida eletrizante, o Grêmio arrancou um empate em 1 a 1 do Botafogo em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira, na Arena. Com o resultado o time que era comandado pelo treinador Thiago Kosloski, Mano Menezes e Sidnei Lobo estavam suspensos, chegou a 11ª posição e segue na zona de classificação para a Sul-Americana.

Desde o apito inicial, as equipes já davam sinais de que apenas a vitória interessava. Aos cinco, o Grêmio teve a primeira chance. Depois do escanteio cobrado por Willian a bola sobrou para Kannemann que chutou, Léo Linck espalmou, Edenilson ainda tentou no rebote mas a bola ficou nas mãos do goleiro do Botafogo. A resposta do visitante foi imediata, no contra-ataque Matheus Martins foi lançado e em primeiro momento deixou Marcos Rocha e Kannemann para trás, mas o argentino conseguiu se recuperar para atrapalhar a finalização do meia, que botou para fora.



Aos 14, depois de boa trama com Willian, Marlon recebeu perto da linha de fundo e cruzou para Edenílson que chegou voando para cabecear, Leo Linck, ligado, fez boa defesa para evitar que o Tricolor abrisse o placar.



Na metade da primeira etapa o jogo começou a esfriar. Os cariocas tinham mais posse de bola mas não conseguiam furar a defesa gremista. Já os donos da casa, partiam para o ataque assim que tocavam na bola, mas encontravam dificuldades em acertar o último passe para levar perigo aos adversários.



Sem mais tempo para nada, o árbitro Lucas Torezin encerrou a primeira etapa. Os 45 iniciais foram eletrizantes, com duas equipes buscando o resultado e parando apenas no detalhe.



No segundo tempo, o Grêmio retornou a campo com duas modificações. Alex Santana no lugar de Noriega e Alysson entrou na vaga de Pavón. A etapa final começou do mesmo jeito que a primeira, com os dois times querendo a todo custo alterar o placar que se mantinha no zero.



A primeira chance real veio aos quatro. Depois de passe apertado, André Henrique conseguiu roubar a bola que sobrou para Dodi. Dentro da área o volante finalizou forte, mas em cima do goleiro alvinegro. Três minutos depois, finalmente, um jogador formado na base tricolor abriu o placar, mas para os visitantes. Cuiabano recebeu lançamento longo de Marlos Freitas dentro da área e só precisou tirar de Volpi, que tentava fechar o espaço, para invocar a lei do ex e abrir o placar na Arena.



Atrás no placar, os donos da casa se jogaram definitivamente para o ataque. Mas os gremistas tinham dificuldades para chegar com perigo à meta defendida por Léo Linck. A história mudou, quando aos 28, Cristian Oliveira recebeu um passe na feição para igualar a partida, mas o atacante mandou para longe.



Já chegando no apagar das luzes, veio a resposta Tricolor. Aos 38, depois de cobrança de falta de Marlon para dentro da área, Barboza desviou com a mão dentro da área. No primeiro momento o juiz não viu nada, mas o VAR interveio e após checar o lance no monitor, a penalidade foi confirmada. Quatro minutos depois, Volpi cobrou para empatar o jogo.



As duas equipes ainda tiveram chances. Os cariocas chegaram aos 48, com Cuiabano de novo, mas depois de vencer o goleiro gremista, o lateral-esquerdo parou na trave. Um minuto depois, Alex Santana desviou cruzamento de Marlon, a bola caprichosamente triscou o travessão e saiu em tiro de meta.



Grêmio (1) - Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega (Alex Santana), Dodi, Edenílson (Cristian Olivera), Willian (Cristaldo), Pavón (Alysson) e André Henrique (Jardiel). Técnico: Thiago Kosloski



Botafogo (1)- Léo Linck; Vitinho, Kaio, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Newton, Marlon Freitas, Matheus Martins e Artur (Kadir); Jeffinho (Mateo Ponte) e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti



Árbitro - Lucas Torezin (PR) será auxiliado por Eduardo Cruz (MS) e Andrey Freitas (PR). No VAR: Ilbert Silva (SP)