Série B – Pelo fechamento da 28° rodada da competição, se enfrentam: Coritiba x Criciúma, às 19h, Atlético-GO x América-MG, às 21h30min e Chapecoense x Avaí, às 21h35min. Libertadores – Em confrontos válidos pelos jogos de volta das quartas de final, se enfrentam: São Paulo (0) x (2) LDU, às 19h e Estudiantes (1) x (2) Flamengo, às 21h30min. Sul-Americana - Para encerrar os confrontos das quartas de final, Universidad de Chile (0) x (0) Alianza Lima, jogam hoje, às 21h30min. Copa do Mundo 2026 - A Fifa anunciou, nesta quarta-feira, os nomes dos mascotes que vão representar os três países que sediarão os jogos da Copa do Mundo de 2026. Os personagens, ainda em forma de silhueta terão a identidade definidas: Maple (Canadá), Zayu (México) e Clutch (Estados Unidos). Os mascotes foram divulgados em um vídeo nas redes sociais da entidade. CBF - A arbitragem do Campeonato Brasileiro acertou 82% dos lances polêmicos e decisivos ao longo do primeiro turno deste ano. O levantamento parte de um relatório do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI), instituído com o objetivo de analisar decisões da arbitragem nas partidas da Série A e Copa do Brasil a partir deste ano. Flamengo - A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) entrou com um recurso nesta quarta-feira, 24, para aumentar a pena de Bruno Henrique. Em 4 de setembro, o atacante do Flamengo foi condenado a 12 jogos de suspensão e multa de R$ 60 mil por forçar um cartão amarelo contra o Santos, em partida do Brasileirão de 2023, e beneficiar apostadores. Após a condenação, o Flamengo teve acolhido o pedido de efeito suspensivo e Bruno Henrique está livre para atuar até o trânsito em julgado. Fluminense - Após a eliminação da Copa Sul-Americana, Renato Portaluppi pediu demissão do comando técnico do clube carioca. Na entrevista coletiva pós-jogo, Portaluppi desabafa: "Vou sair para descansar a cabeça e deixar alguns gênios da internet continuarem falando de futebol, já que entendem para caramba".