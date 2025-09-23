Grêmio x Botafogo: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Impulsionado pela vitória no Gre-Nal 448, o Grêmio tem a chance de embalar no Campeonato Brasileiro, em jogo atrasado da 16ª rodada, nesta quarta-feira (24), às 19h30min, na Arena. No entanto, o adversário é uma verdadeira pedreira. O Botafogo é nada menos que o atual campeão da competição, além de ter levantado também a taça da Copa Libertadores no ano passado.
Além do adversário, o Tricolor também terá que superar os muitos desfalques. O técnico Mano Menezes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e seu auxiliar Sidnei Lobo, expulso no Gre-Nal estão fora. Thiago Kosloski, que teve que pedir licença da seleção brasileira sub-20, comandará a equipe. Em campo, Carlos Vinicius, lesionado, Cuéllar com desconforto muscular e Arthur, expulso na última partida, também não jogam. Marcos Rocha também poderá ser poupado para não ter uma lesão mais grave.
O Botafogo, além de titubear na temporada, caiu diante do Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil e para a LDU nas oitavas da Libertadores, também, não vem com força total. O lateral-esquerdo Marçal, os meias Montoro e Santí Rodríguez, e o atacante Chris Ramos estão suspensos.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Grêmio - Tiago Volpi; Marcos Rocha (Gustavo Martins), Noriega, Wagner Leonardo (Kannemann) e Marlon; Cuellar, Dodi (Alysson), Edenilson, Willian e Pavon (Alysson); André Henrique. Técnico: Thiago Kosloski
Botafogo - Léo Linck; Vitinho, Kaio, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Newton, Marlon Freitas, Allan, Savarino e Matheus Martins (Jeffinho); Joaquín Correa. Técnico:
Árbitro - Lucas Torezin (PR) será auxiliado por Eduardo Cruz (MS) e Andrey Freitas (PR). No VAR: Ilbert Silva (SP)
SERVIÇO GRÊMIO X BOTAFOGO
Local: Arena do Grêmio;
Transmissão: Premiere;
Data e Hora: Quarta-feira (24), às 19h30min
Ingressos: Podem ser adquiridos na ArenaPoA