Libertadores – No confronto de volta das quartas de final, o Palmeiras recebe o River Plate, após ganhar de 2 a 1 na Argentina no primeiro jogo, o confronto acontece às 21h30min. Sul-americana – Pelo jogos de volta das quartas de final, jogam nesta quarta: Atlético-MG (2) X (2) Bolívar, às 19h e Once Caldas (2) x (0) Independiente del Valle, às 21h30min. Série B – Seguindo os confrontos da 28° rodada, se enfrentam: CRB x Botafogo-SP e Vila Nova x Cuiabá, ambos às 19h. Jair Ventura - O Avaí oficializou nesta terça-feira a saída do treinador, que aceitou proposta para assumir o Vitória na sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. A decisão encerra um ciclo de pouco mais de seis meses na Ressacada e recoloca o treinador na elite nacional, agora em um cenário de maior pressão e risco. Roger Machado, recém demitido do Inter, foi procurado pelo Vitória, mas declinou e afirmou que não deve assumir um novo trabalho em 2025. Bola de Ouro - A segunda colocação na premiação não caiu bem no seio familiar do jovem astro Lamine Yamal, que ficou atrás do vencedor Ousmane Dembelé. Monir Nasraoui, pai do atleta demonstrou todo o seu descontentamento após o resultado. "Acho que Lamine Yamal é o melhor jogador do mundo, de longe, por uma margem enorme. Não porque é meu filho, mas porque é o melhor do mundo. Acho que não há rivais", afirmou. Casemiro - Com apenas duas vitórias em sete jogos na Premier League, o Manchester United deve perder uma importante peça na equipe por dificuldades de ordem financeira. Sem conseguir um aporte para tratar de negociações e renovações, o clube está muito perto de ficar sem o experiente volante. Um dos maiores salários do elenco, ele teve os vencimentos reduzidos em 25% e a sua saída daria fôlego e margem para a diretoria trazer um substituto mais barato. Tênis de mesa - Um dos grandes nomes do esporte brasileiro, Hugo Hoyama está internado desde o dia 12 de setembro no Hospital do Coração, em São Paulo. Ele foi submetido a uma cirurgia na segunda-feira, após sofrer um infarto. Hoyama se recupera na UTI e, segundo nota enviada pelo HCor, passou por uma cirurgia de revascularização e está evoluindo bem.