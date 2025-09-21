Notas esportivas

Série B – Pela 27ª rodada, na sexta, teve Novorizontino 1x0 Athletic-MG. No sábado: Goiás 1x0 Paysandu, Amazonas FC 1x0 Volta Redonda, Avaí 2x2 Ferroviária e Remo 0x1 Atlético-GO. No domingo: América-MG ?x? Coritiba e Criciúma ?x? CRB. Athletico-PR x Vila Nova e Cuiabá x Chapecoense não haviam encerrado até o fechamento da edição.
Série C - Pela 3ª rodada, no sábado, no Paraná, o Caxias ficou no 1 a 1 com o Londrina. Já no Ceará, Floresta e São Bernardo-SP empataram sem gols. Com isso, os times seguem todos empatados com três pontos em três jogos.
Série D – Pelo jogo de volta das semifinais, teve Inter de Limeira 2x3 Barra e Santa Cruz 0x0 Maranhão, no sábado. Santa Cruz e Barra duelam pela grande final da competição.
Bola de Ouro - A premiação do melhor jogador do mundo ocorre nesta segunda, às 16h, em Paris, na França. Estão na disputa os atacantes do Barcelona Raphinha e Lamine Yamal, e o atacante do PSG, campeão da Liga dos Campeões, Ousmane Dembélé, considerado o favorito para ficar com o 1º lugar. De autoria da revista France Football, o reconhecimento abrange o futebol masculino e feminino e concede diversas estatuetas. A transmissão do evento fica por conta da TNT Sports e da HBO Max.
Vinicius Júnior - O futuro do brasileiro no Real Madrid é cada dia mais nebuloso. O jornal As, da Espanha, relata que clube e jogador não têm falado a mesma língua para a renovação de contrato e, com o brasileiro perdendo espaço de intocável no time, há um impasse dos dois lados. Neste sábado, o camisa 7 foi titular contra o Espanyol, mas foi substituído aos 30 minutos do segundo tempo. Com Xabi Alonso, Vini só não foi substituído em uma ocasião.
Justiça - A Justiça de São Paulo rejeitou uma queixa-crime movida pelo atacante Dudu contra Leila Pereira, presidente do Palmeiras. O atacante do Atlético-MG havia alegado injúria e difamação após declarações da dirigente. Em decisão publicada na última sexta-feira, a juíza Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues, da 13ª Vara Criminal, avaliou que não houve crime contra a honra.
Investigação - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu neste sábado, oito integrantes da Torcida Jovem do Flamengo, incluindo o presidente da organizada, sob suspeita de envolvimento na morte de Rodrigo José da Silva Sant'Anna, 36, torcedor do Vasco baleado na cabeça no último dia 11.
