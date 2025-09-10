Copa do Brasil – Pelos duelos de volta das quartas de final, se enfrentam: Cruzeiro (2) x (0) Atlético-MG, às 19h30min e Botafogo (1) x (1) Vasco, às 21h30min.
Intercontinental – A Fifa oficializou nesta quarta-feira, as datas e locais dos confrontos da edição deste ano. O torneio, que substituiu desde o ano passado o antigo formato anual do Mundial de Clubes, começa já no próximo domingo, com Pyramids x Auckland City. O vencedor da Copa Libertadores joga no dia 10 de dezembro, contra o Cruz Azul, e pode disputar mais duas partidas, nos dias 13 e 17 do mesmo mês. Os brasileiros que seguem na disputa são Palmeiras, São Paulo e Flamengo
Futebol Internacional – Marcelo Grohe foi oficialmente anunciado pelo Al Shabab, da Arábia Saudita. O goleiro de 38 anos assinou contrato de um ano e retornará ao país asiático, onde atua desde 2019, quando deixou o Grêmio. O goleiro recebeu convite para voltar ao Tricolor, mas não chegaram a um acordo
Tênis – Bia Haddad deu o primeiro passe no SP Open vencendo a italiana Miriana Tona, por 2 sets a 0 (6/1 e 6/1), garantindo vaga nas oitavas da competição. A brasileira irá enfrentar a compatriota Laura Pigossi, nesta quinta-feira, com horário a ser definido.
Flamengo – O clube entrou com um recurso no STJD contra a punição de 12 jogos aplicada a Bruno Henrique, e o pedido de efeito suspensivo para liberar o atacante para as partidas enquanto não acontece o novo julgamento em segunda instância, no Pleno do tribunal.
Boxe –Quatro brasileiros conquistam vaga para as semifinais e já garantem, ao menos, a medalha de bronze. Os medalhistas são Rebeca Lima, na categoria 60 kg feminina, Isaías Filho, nos 90 kg masculino, Yuri Falcão, na categoria 65kg masculino e Luiz Gabriel Oliveira, na categoria 57kg masculino. Outros três brasileiros foram eliminados nas quartas, Tatiana Chagas, na categoria 54kg feminino, Viviane Pereira, na categoria 75kg feminino, e Wanderley Pereira, na categoria 80kg masculino. As datas da semifinal estão marcadas para esta sexta e sábado.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
-
Copa do Brasil – Pelos duelos de volta das quartas de final, se enfrentam: Cruzeiro (2) x (0) Atlético-MG, às 19h30min e Botafogo (1) x (1) Vasco, às 21h30min.
-
Intercontinental – A Fifa oficializou nesta quarta-feira, as datas e locais dos confrontos da edição deste ano. O torneio, que substituiu desde o ano passado o antigo formato anual do Mundial de Clubes, começa já no próximo domingo, com Pyramids x Auckland City. O vencedor da Copa Libertadores joga no dia 10 de dezembro, contra o Cruz Azul, e pode disputar mais duas partidas, nos dias 13 e 17 do mesmo mês. Os brasileiros que seguem na disputa são Palmeiras, São Paulo e Flamengo
-
Futebol Internacional – Marcelo Grohe foi oficialmente anunciado pelo Al Shabab, da Arábia Saudita. O goleiro de 38 anos assinou contrato de um ano e retornará ao país asiático, onde atua desde 2019, quando deixou o Grêmio. O goleiro recebeu convite para voltar ao Tricolor, mas não chegaram a um acordo
-
Tênis – Bia Haddad deu o primeiro passe no SP Open vencendo a italiana Miriana Tona, por 2 sets a 0 (6/1 e 6/1), garantindo vaga nas oitavas da competição. A brasileira irá enfrentar a compatriota Laura Pigossi, nesta quinta-feira, com horário a ser definido.
-
Flamengo – O clube entrou com um recurso no STJD contra a punição de 12 jogos aplicada a Bruno Henrique, e o pedido de efeito suspensivo para liberar o atacante para as partidas enquanto não acontece o novo julgamento em segunda instância, no Pleno do tribunal.
-
Boxe –Quatro brasileiros conquistam vaga para as semifinais e já garantem, ao menos, a medalha de bronze. Os medalhistas são Rebeca Lima, na categoria 60 kg feminina, Isaías Filho, nos 90 kg masculino, Yuri Falcão, na categoria 65kg masculino e Luiz Gabriel Oliveira, na categoria 57kg masculino. Outros três brasileiros foram eliminados nas quartas, Tatiana Chagas, na categoria 54kg feminino, Viviane Pereira, na categoria 75kg feminino, e Wanderley Pereira, na categoria 80kg masculino. As datas da semifinal estão marcadas para esta sexta e sábado.