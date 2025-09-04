Atlético-MG - Depois de ter negociações avançadas com o Santos, mas ver o clube recusar seus pedidos, o treinador Jorge Sampaoli foi anunciado pelo Galo. O técnico de 65 anos chega para a vaga de Cuca, com um acordo até dezembro de 2027.

Botafogo - O lateral-esquerdo Cuiabano, que se despediu do Botafogo recentemente, rumo ao Nottingham Forest, mas está de volta ao clube carioca. Os ingleses aceitaram uma proposta de empréstimo, e o atleta seguirá no Alvinegro por mais um tempo.

Fifa - A Fifa anunciou nesta quarta-feira uma série de multas às federações por casos de racismo nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. E uma das entidades punidas foi a Associação de Futebol Argentino (AFA), multada em 120 mil francos suíços, equivalente a R$ 814 mil, por atitudes discriminatórias de torcedores da sua seleção em jogo contra a Colômbia. Outras cinco federações foram punidas por discriminação e abuso racista: Albânia, Chile, Colômbia, Sérvia e Bósnia-Herzegovina.

Futebol brasileiro - A última janela de transferências de 2025 do futebol brasileiro se fechou às 23h59min de terça-feira com os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro tendo gastado cerca de R$ 1,26 bilhão em contratações de reforços, segundo compilação de dados do site Transfermarkt. O montante é praticamente o mesmo gasto pelas equipes na segunda janela de 2024, quando os investimentos com contratações somaram R$ 1,27 bilhão, em valores corrigidos pela inflação.

Futebol internacional - O mercado de transferências internacionais disparou durante a última janela no futebol masculino (entre 1º de junho e 2 de setembro), batendo recorde a um ano da Copa do Mundo. Segundo um relatório publicado pela Fifa nesta quarta-feira, os clubes gastaram no total US$ 9,760 bilhões (R$ 53,361 bilhões na cotação atual) para contratar jogadores que atuassem em outros países, aproximadamente 50% mais do que durante a mesma janela de 2024.