Série B - No fechamento da 24ª rodada, o América-MG recebe o Avaí, às 19h30min. Palmeiras - Andreas Pereira, anunciado como reforço na última sexta-feira, já pode estrear pelo novo clube. O camisa 8 foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está regularizado e poderá enfrentar o Inter, dia 13, às 18h30min, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. São Paulo - O clube montou uma operação para tentar fechar a contratação de Marcos Leonardo e evitar que os árabes desistam do negócio. O Al-Hilal já tinha liberado o atleta para negociar, mas tentou voltar atrás. Marcos Leonardo bateu o pé pelo empréstimo e escolheu o São Paulo. Quando os árabes tentaram abortar o negócio, o atacante já estava decidido a voltar ao Brasil e jogar a Libertadores. No total, a operação de empréstimo pode custar US$ 2 milhões (R$ 10,8 milhões) pelos quatro meses, mas o Al-Hilal aceitou arcar com a maior parte dos salários. NFL - A liga norte-americana arcou com todos os custos de uma reforma de US$ 500 mil (R$ 2,7 milhões) no gramado do estádio do Corinthians para a realização do segundo São Paulo Game. A NFL bancou integralmente a renovação da fibra sintética que reforça a raiz da grama da casa corintiana. Referência no continente, a Arena conta em sua base com cerca de dois centímetros dessa parte artificial para fortalecer a fixação da grama natural, que é a superfície onde o jogo ocorre. Futebol inglês - Newcastle e Liverpool fecharam uma das maiores novelas da janela de transferências. O atual campeão da Premier League pagará 125 milhões de libras (R$ 922,3 milhões) ao Newcastle para ter o atacante sueco Alexander Isak, de 25 anos. O valor torna atleta o terceiro jogador mais caro da história do futebol em valores absolutos. As contratações de Neymar (198 milhões de libras em 2017) e Mbappé (163 milhões de libras em 2018) para o PSG continuam na frente.